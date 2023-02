Vamos a jugar un juego… ¿Dónde está Yasmín Esquivel? Resulta que ya van dos días que la ministra de la Suprema Corte no aparece en su lugar y en redes sociales ya hay varias preguntas sobre dónde está.

Todo esto ocurre después de que un reportaje de El País pusiera otra piedrita al costal: el plagio de más de la mitad de su tesis de doctorado.

Foto: SCJN

¿Dónde está Yasmín Esquivel?

Si nos metemos a la cuenta de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la transmisión del 27 de febrero la silla de la ministra Yasmín Esquivel aparece vacía. Esa fue una sesión del Pleno.

Foto: SCJN

Acá podemos ver mejor que la ministra, que se sienta entre los ministros Alcántara Carrancá y Ortiz Ahlf, no está.

Foto: SCJN

Y si nos fijamos en la sesión de hoy, 28 de febrero, la silla de la ministra Esquivel sigue vacía. Van dos días que no aparece en su lugar durante la sesión. No sabemos si de plano no fue a la Suprema Corte, si está enferma y fue a tramitar su incapacidad al IMSS o qué.

Foto: SCJN

Después de todo el ching… trancazo por el plagio de su tesis de licenciatura en la UNAM, periodistas de El País publicaron otro: la ministra habría plagiado más de la mitad de su tesis de doctorado, título que obtuvo en la Universidad de Anáhuac.

Por este caso la ministra aún no se ha pronunciado pero la Anáhuac sí. Dijo que como ya pasaron 3 años ya no pueden hacer nada para quitarle el título… ¿dónde hemos escuchado eso antes?

Por lo mientras sabemos que a la UNAM recientemente le pusieron una cinta en la boca para evitar hablar del caso de la ministra que se discute en la Comisión de Honor. Hace unos días Esquivel, a través de sus abogados, presentó las pruebas a su favor… pero ¿dónde está Yasmín Esquivel? sigue siendo la pregunta.