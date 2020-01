Se reportan ataques con misiles cerca de la embajada de EU en Irak

¡Ah jijo! Dos explosiones se registraron en Bagdad, capital de Irak. De acuerdo con los primeros reportes fueron tres misiles que cayeron en la Zona Verde muy cerca de la Embajada de Estados Unidos. Parece ser que no se reportan víctimas.

Breaking: Explosions in #Baghdad. BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF — Faisal Irshaid (@faisalirshaid) January 8, 2020

De acuerdo con reporteros ubicados en la zona de conflicto, los misiles tenían como objetivo la embajada norteamericana pero no la impactaron directamente. Se trata de dos o tres misiles que fueron disparados desde el este de Bagdad.

Confirmed the US Ambassy was the target but was not hit directly. Two to three missiles were fired from the east south of #Baghdad — Feras Kilani فراس كيلاني (@FerasKilaniBBC) January 8, 2020

Las alarmas de ataque se activaron en la zona pero hasta el momento no hay un recuento de los daños o posibles víctimas mortales.

BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z — Trey Yingst (@TreyYingst) January 8, 2020

Hasta el momento, se desconoce de qué grupo provienen los ataques.

#BREAKING: Three blasts fell in Baghdad’s Green Zone near US embassy in Baghdad, no casualities reported, US Embassy appears to be target, but compound was not hit (BNO) pic.twitter.com/NLhY06Obu6 — News This Second (@NewsThisSecond) January 8, 2020

Recordemos que el día de ayer, 7 de enero, tras los ataques a dos bases militares estadounidenses, Irán aseguró que si Estados Unidos detenía los ataques, entonces ellos también le paraban.

Por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaban listos para “estrechar la mano” de Irán y que podrían trabajar juntos en todas sus prioridades.