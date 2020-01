La tarde de este martes, 7 de enero, el ejército de Estados Unidos confirmó que su base aérea en Al-Asad, Irak, fue atacada con misiles. Medios internacionales refieren que fueron al menos 10 los cohetes que cayeron en la base en la que se encuentran tropas estadounidenses.

The US military confirms an ongoing rocket attack on Al-Asad airbase where US troops are based. It’s the one Trump said Iraq would have to pay for if the US leaves. — Liz Sly (@LizSly) January 7, 2020

Algunos medios reportan que la Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó el ataque.

BREAKING: Iran’s Revolutionary Guards say they have launched missiles at US base in Iraq — The Spectator Index (@spectatorindex) January 7, 2020

De acuerdo con medios internacionales los misiles cayeron sobre la base durante la noche y ya se habla de que esto es parte de la “severa venganza” que se anunció tras el asesinato del general iraní Qassem Soleimani.

Reportes señalan que los misiles fueron lanzados desde bases iraníes en Kermanshah y Lorestan, al oeste del país.

Iranian news websites posted a video claiming it’s for the launch of the ballistic missiles towards #US’ #ainalasad military base in #Iraq pic.twitter.com/FWoDdlB7QJ — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 7, 2020

El Pentágono confirmó que poco después del primer ataque, se registró otro en una segunda base militar en Erbil.

BREAKING: Pentagon confirms “Iran launched more than a dozen ballistic missiles against U.S. military and coalition forces in Iraq.” https://t.co/ssO1XsXVas pic.twitter.com/tpm3EmEnFc — ABC News (@ABC) January 8, 2020

Ya se encuentran trabajando para dimensionar los daños y bajas de soldados.

Ante esta situación la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya fue notificado de la situación, por lo que se encuentra monitoreando y consultando con su equipo de seguridad nacional.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

Por medio de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que se debe garantizar la seguridad de los soldados en servicio y terminar con las provocaciones del presidente: “América no puede permitirse la guerra”.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020

Para acabarla de amolar 6 aviones F-35 salieron de Emiratos Árabes Unidos, ante lo que Irán advirtió que los países que apoyen a Estados Unidos serán enemigos y podrán ser atacados de igual forma.

6 US F-35s seen taking of from UAE. Iran issues warning to UAE that they will be attacked should any US aircraft launched from their country attack Iran. — DEFCONWarningSystem (@DEFCONWSALERTS) January 8, 2020

Es importante mencionar que actualmente se encuentran en Irak más de 5 mil soldados estadounidenses como parte de la lucha en contra del Estado Islámico.

Recientemente el gobierno de Estados Unidos ordenó el envío de 3 mil soldados extra a Medio Oriente para reforzar la vigilancia y estar pendientes de cualquier ataque.