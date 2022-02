Dueño de la mansión donde vivía el hijo de AMLO dice que no sabía quién era su inquilino

No pues eso de andarle rentando una casa a alguien sin saber de quién se trata, no es nada recomendable, ¿o sí? Resulta que Keith Schilling, dueño de la ya famosa mansión de Houston donde vivía el hijo mayor de AMLO, no conocía la identidad de tan flamante inquilino (pequeño detalle el que pasó por alto).

Mansión donde vivía el hijo de AMLO era propiedad de un contratista

Y es que en cuanto salió a la luz la investigación donde se revelaba la lujosa vida del hijo de nuestro austero Presidente, no sólo brincó en la mayoría de nosotros la pregunta de “¿y luego, Andrés?”, también nos hizo levantar las cejas el dato de quién era el propietario de la susodicha vivienda.

Se trata del mencionado Keith Schilling, exejecutivo de la petrolera Baker Hughes, la cual (mira tú qué pequeño es el mundo) hoy en día tiene contratos con el gobierno de AMLO a través de Pemex.

Pero él dice que no tiene relación alguna con José Ramón López

Pero bueno, dejemos de pensar mal porque el empresario ya salió a decir que él no tenia nada que ver con José Ramón López Beltrán (el hijo incómodo de AMLO). Aseguró en un comunicado que le hizo llegar a Bloomberg, que su propiedad estaba disponible para rentar pero que desconocía que su inquilino fuera nada menos que el hijo del Presidente de México.

“No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera. En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con México”, dijo

“Como es práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado. Me pagaban mensualmente, de acuerdo con los términos del contrato de alquiler”.

La mansión de Houston ha generado de todo en nuestro país, pues muy a su estilo, AMLO defendió el lujito de su hijo y se le fue con todo a los periodistas que revelaron el asunto, empezando por Carlos Loret de Mola. Pero la cosa no paró ahí porque Brozo salió al quite, así que va para largo todo esto.