“Nunca he sido pelele”: Así le respondió Brozo a AMLO los ‘elogios’ para criticar a Loret

AMLO se puso solito y sin ayuda en el camino de Brozo y pues ni modo, ahora le tocó respuesta… Sí, Víctor Trujillo cumplió su promesa y le respondió al Presidente los ‘elogios’ que éste le dio para poder tirarle bonito a Carlos Loret de Mola luego de que se exhibiera la ahora llamada “Mansión del Bienestar”.

AMLO se fue contra Loret y puso de “ejemplo” a Brozo

Si no te enteraste muy bien del asunto, no te preocupes, acá te va resumido. Loret de Mola presentó una investigación donde reveló que el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, vive en una lujosa mansión en los rumbos de Houston (sí, a pesar de que Obrador no se cansa de pregonar la austeridad).

Bueno, como a AMLO no parecen gustarle los periodistas que “hablan mal” de la 4T, de él o su familia, criticó a Loret en una de sus mañaneras. Lo llamó “golpeador, mercenario y sin principios”, además de asegurar que hizo “un escándalo” por lo de la mansión.

Peeeeero, lo más interesante fue que usó a Brozo como ejemplo contra Loret pues dijo que el personaje de Víctor Trujillo “no era así” y que “era inteligente”. Es más, comentó que el payaso tuvo la “gentileza” de avisarle que iban a presentar los famosos videos de René Bejarano y Carlos Ahumada (los de los fajos de billetes y las ligas).

Ante eso, Brozo tuiteó que le respondería a AMLO en su programa TeneBrozo: “Mensaje recibido, López Obrador. Con mucho gusto te responderé el viernes”.

Y así le respondió en TeneBrozo

Y pues sí, el personaje de Víctor Trujillo cumplió y la noche de este 4 de febrero le mandó un par de mensajes a AMLO en su programa. Para empezar, le dijo que no se equivoque, que él no le avisó sobre Bejarano. En realidad, le avisó sobre Gustavo Ponce, quien era entonces su Secretario de Finanzas.

⚡️Mis chamacos. Hoy en #TeneBrozo:

Mi respuesta.

Nos visita en el estudio Estetoscopio Medina Chaires, y platicaré con Paula Saucedo de Artículo 19. ¡Órale! 🔴 Video Completo -> https://t.co/smthNwOxqZ #InformaciónParaTi @latinus_us pic.twitter.com/OEmuaKgl2o — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) February 5, 2022

“Ese, al que le gustaba jugar en Las Vegas y al que el Gobierno Federal, y no tú, encarceló por fraude y lavado de dinero. Dos días después de eso, recibí el video de Bejarano, tu operador político, al que le faltaban manos, ligas y recovecos para guardarse el dinero (…) ¡Y porque nunca he sido pelele de nadie, decido pasar al aire ese video! De ese video no te avisé”.

Después de eso, Brozo le manda a decir a AMLO que nomás se imagine si le hubiera avisado de Pío, las propiedades de Irma Eréndira (secretaria de la Función Pública), de los autos de Alejandro Gertz Manero (fiscal General del país), de las 23 casas de Manuel Bartlett (director de CFE) o de las “tranzas” de Ana Guevara en la Conade… y muchos etcétera.

¡Pero espera! Viene lo mejor…

Y sobre aquello que dijo AMLO de que tanto Loret como Brozo “cambiaron” y ahora nomás lo atacan, el payaso respondió que estaría chido preguntarse quién cambió en realidad:

“Ambos podríamos decir lo mismo, pero sólo uno estaría hablando con la verdad (…) Tú siempre conociste al Brozo que critica, al que juzga, que reprueba, al que satiriza, al que mienta madres a las autoridades que sólo saben servirse a sí mismas. Ese es el Brozo que conociste y el Brozo que sigo siendo”, le dice.

“En cambio, yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y la hermandad de todos los mexicanos. Al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución. Al que aseguraba que iba a acabar con la corrupción, Al que aseguraba que todos los mexicanos tendrían medicamentos y acceso a servicios de salud gratuitos. Al que impulsaría las energías limpias. Al que juraba que habría transparencia. Al que juraba que jamás iba a linchar a ningún periodista. Al que quería transformar a México para bien”, (¡¡traaaaz!!)

AMLO se arrodilló ante la mafia del poder para ser Presidente, dice Brozo

“Conocí al eterno candidato… al que no conocía, era al Presidente, ¿cuál de los dos habrá cambiado? El payaso que critica, exhibe y maldice, o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional” (¡tóooooooo-ma-la!).

Pues como que Brozo sí se puso rudo con AMLO, ¿no? Ya veremos si Andrés se toma el tiempo de comentar algo al respecto en la mañanera, aunque igual y no es tan interesante porque ya nos sabemos el guion: “conservador bla bla bla; neoliberal bla bla bla; busca desestabilizar bla bla bla; el pueblo está feliz bla bla bla”; o que voten en la revocación de mandato para sacarlo del puesto. Alguna de esas, segurito.