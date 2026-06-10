Lo que necesitas saber: Recientemente, un juez federal dictó una resolución que impide que los propietarios de dichos espacios ingresen al Estadio Ciudad de México alimentos, bebidas o vehículos propios durante los partidos del Mundial.

Una vez más vuelve a la conversación la interminable novela entre los dueños de palcos del Estado Ciudad de México y la FIFA… pues a tan solo unas horas de que comience el Mundial, un juez federal determinó que los propietarios de dichos espacios deberán seguir las reglas establecidas por la organización.

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Dueños de palcos del Estadio Ciudad de México deberán seguir reglas de la FIFA

Parece por fin estamos por saber en qué terminará todo el tema de los palcos del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 y las nuevas reglas establecidas por la FIFA.

Recientemente, un juez federal dictó una resolución que impide que los propietarios de dichos espacios ingresen alimentos, bebidas o vehículos propios durante los partidos de la Copa Mundial.

Esta suspensión, revoca las medias cautelares que los titulares de palcos había conseguido hace un mes que frenaba el nuevo reglamento dentro del Coloso de Santa Úrsula.

Estadio Ciudad de México / Foto: Mexsport

Niegan acceso al estadio… a un par de días del inicio del Mundial

A dos días de la esperada inauguración, representantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas acudieron a las inmediaciones del estadio para ingresar alimentos y bebidas.

Pero, al llegar al Estadio Ciudad de México, se encontraron con la sorpresa de esta nueva resolución de un juez federal. Así que les negaron el acceso a las instalaciones.

Ahora, solo queda ver si se concederá o no la suspensión definitiva a favor de la FIFA. Aunque, de mientras, parece que para el 11 de junio deberán respetar las nuevas reglas del recinto.