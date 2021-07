Anuncia “El Mijis” que tuvo error de diagnóstico: “El cáncer nunca se fue”

A finales del año pasado, Pedro César Carrizales (más conocido como El Mijis) informó con alegría que había logrado vencer al cáncer, esto después de casi un año de tratamiento. Sin embargo, ayer dio a conocer que la enfermedad nunca lo abandonó y, por el contrario, continúo extendiéndose.

“Error de diagnostico, el cáncer nunca se fue, ahora está en mi vejiga y más… No quiero la lastima de nadie; no importa si es un día o 60 años voy a seguir mis luchas para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido”, señaló el diputado local de San Luis Potosí.

De acuerdo con lo que El Mijis informó en septiembre de 2019, padecía cáncer de próstata, el cual requirió cirugía. Ahora que la enfermedad se propagó en su cuerpo, señaló que nuevamente fue intervenido, aunque no ofreció detalles del resultado de la operación.

“Me acaban de operar de nuevo; pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida. No se si he hecho mucho o poco pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar. Quiero que mis luchas no se vayan conmigo!”, señaló en el hilo de mensajes difundido ayer por la noche en su cuenta Twitter.

Recientemente El Mijis intentó lanzarse para diputado federal, sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su registro al no haber acreditado que pertenecía a una comunidad indígena… ya que, precisamente, buscaba ser legislador en representación de una minoría.

Al ser cuestionado sobre el tema, El Mijis aseguró que no fingió dicha representación, ya que su padre nació en la huasteca potosina y, en su infancia, creció en comunidades. Ya, después, se trasladó a la ciudad, sin embargo, su familia se quedó en la huasteca.

Pese a las explicaciones, el asunto es que las autoridades electorales no acreditaron el registro… y, peor aún, acusaron que había metido documentos falsos para tratar de sostener su pertenencia a una comunidad indígena.

Sobre esto, El Mijis señaló que el responsable era el secretario general de Morena en San Luis Potosí, ya que él fue quien hizo el trámite de registro y, entonces, quien falseó la documentación. “Falsificó documentos y los presentó en mi nombre. Le tocará rendir cuentas con la Fiscalía”, comentó El Mijis en cita recogida por La Silla Rota.

Pero bueno, seguro todo eso queda ahora en segundo termino. Ahora lo importante es que El Mijis siga con sus tratamientos para que muy pronto vuelva a informar que ha vencido por completo a la enfermedad.