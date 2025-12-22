Lo que necesitas saber: La Fiscalía General asegura que, en el transcurso de las próximas semanas, serán liberados el total de los archivos de Epstein.

“Si vas a hacer las cosas, hazlas bien o mejor no las hagas”: una máxima de las abuelitas que habría que decírselas a los del Departamento de Justicia de Estados Unidos que están haciendo “con las patas” eso de la liberación de archivos de Jeffrey Epstein: primero, de forma incompleta y, luego, eliminando lo ya publicado…

En una de las imágenes eliminadas aparecía Donald Trump

Para el sábado 20, ya habían sido eliminados varios archivos previamente publicados en respuesta a la orden ejecutiva hecha por el presidente Donald Trump… una orden hecha a medias, ya que, aunque se puso fecha para la publicación total del material recabado durante la investigación en contra del empresario que creó una red de trata, a final de cuentas sólo se dieron a conocer unas cuantas imágenes.

En fin, el cuento es que, al día siguiente de la publicación del material, se notó que algunos de esos archivos hacían falta… ya no estaban disponibles en la página del Departamento de Justicia. Cosa que se prestó a varias especulaciones, principalmente porque, en una de las imágenes eliminadas, aparecía el presidente Donald Trump.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Tras varios señalamientos, el domingo 21 de diciembre la imagen en cuestión fue nuevamente puesta a disposición… acción que estuvo acompañada por una aclaración del fiscal general adjunto, Todd Blanche: la eliminación de fotos del caso Epstein “no tienen nada que ver” con el presidente Donald Trump. ¿No?

¿Por qué se han eliminado las imágenes?

Pues, según Blanche, no… se eliminó por creerse que ponía en peligro las víctimas de Jeffrey Epstein pero, una vez que se analizó la imagen y se vio que no era así, se procedió a subirla nuevamente.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Lo dicho por Blanche fue reforzado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que, por medio de un comunicado, explicó que algunas imágenes ya publicadas del archivo de Jeffrey Epstein se han tenido que eliminar de manera temporal, ya que se han recibido petición revisión de parte abogados de las víctimas.

Entonces, una vez que se analizan las imágenes y se detecta que se ponen (o no) en peligro las garantías de las víctimas, se editan y se vuelven a subir.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

“Se editan información de las víctimas, menores o víctimas potenciales, así como material privilegiado. Ediciones NO se han realizado para proteger personas famosas o personas expuestas políticamente”.

Puesssss… muy bien lo que dice el DEpartamento de Justicia… peeeeeeero, esa era chamba que se tenía que haber ya hecho: la fecha límite para tener ese material ya en total disposición era el 19 de diciembre.

Así que se incumplió lo mandataro por la ley… y la banda nomás está a la espera de ver quién es el responsable y de qué manera se le castigará por hacerse wey con las órdenes federales.