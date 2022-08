No nos vamos a poner exquisitos: la mayoría consulta Wikipedia para tener una cierta idea sobre un tema. Pero de eso a proponerlo como proyecto diplomático para que un país tenga más conocimiento del otro… híjole, mano. Pues bien, esa es la tirada del nuevo embajador de México en Rusia.

Tras ser ratificado como nuevo embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas se quiso lucir con el proyecto que tiene para que los paisanos de Vladimir Putin sepan más de nuestro país. Ahí nomás para que se den un quemón del nivel que trae, el exasistente de AMLO dice que va a iniciar proponiendo mejorar la versión rusa de Wikipedia.

Foto: @evillegasme

“Traigo unas acciones muy puntuales que me gustaría impulsar en la federación de Rusia. Una, digamos para dar algo de nota, tiene que ver con el impulso de ‘hackatones’ de Wikipedia en ruso”, adelantó el nuevo representante diplomático de nuestro país en tierras del vodka.

La idea tan de inicios de los dos mil le llegó a Villegas luego de echarse un clavado en, precisamente, Wikipedia… así lo explicó él mismo. Ahí se dio cuenta de que la enciclopedia libre como que no tiene mucha información de México en su versión rusa, por lo que propondrá que en maratones virtuales se agregue algo de turismo, un poquito de cultural y, por qué no, también política de nuestro país.

El resultado de los “hackatones” Villegas lo revisará, así de bulto… ya que no podrá checar de primera mano si la información que los rusos coloquen del país será la correcta. Y no por falta de conocimientos (esperemos), sino porque no sabe el idioma del país al que irá a realizar labores diplomáticas.

?? El nuevo Embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas, busca impulsar los "Hackatones de Wikipedia en Ruso" para mejorar la información turística, política y cultura que se tiene de México en Rusia como un proyecto en su plan de trabajo. pic.twitter.com/TL029BhI04 — Laura Brugés (@LauraBruges) August 3, 2022

“Bueno, llevó seis meses aprendiendo ruso, tres horas diarias. La ventaja de hablar algunos otros idiomas a pesar de ser un idioma complicado, pero voy poco a poco, para que cuando llegué a Moscú pueda tener por lo menos conversaciones simples que me permitan ganar la buena voluntad de los funcionarios”, dijo Villegas en entrevista recogida por El Universal, luego de ser ratificado como nuevo embajador de México en Rusia.

Como era de esperarse, fueron varias las reacciones que provocó la propuesta diplomática de Villegas. Desde las clásicas “Así no, ANLO”, hasta unas más razonadas.

Una de estas últimas de parte de la historiadora Veka Duncan quien dice “cámara”, si aplicar el wikipediazo es la idea que tiene de diplomacia cultural, pues allá él. Sí es preocupante, peeeeero más preocupante es que la preservación de la memoria histórica del país dependió en algún tiempo del susodicho: antes de llegar a ser embajador, Villegas fue coordinador de, precisamente, Memoria Histórica y Cultural de México.