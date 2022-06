No hay bronca, al fin que, como está la situación internacional, para representar a México en Rusia no se necesita a alguien con experiencia diplomática. Entonces, por qué no Eduardo Villegas Megías.

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso a consideración del Senado, otra polémica postulación para la diplomacia mexicana. De acuerdo con diversos medios, el ahora encargado de coordinar la oficina de Memoria Histórica y Cultural de México (parte de Presidencia) fue exasistente de López Obrador, cuando éste fue jefe del gobierno capitalino. Ha pasado tiempo, pero Eduardo Villegas no lo ha utilizado para tener un CV que justifique su posible nombramiento. No tiene experiencia en cuestiones diplomáticas, pues.

Foto: @evillegasme

La propuesta de AMLO ya es formal. De hecho, el documento dirigido a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Senado, señala que AMLO ya nombra a Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia… pero el susodicho todavía tiene que esperar a que tal nombramiento sea analizado en comisiones y, eventualmente sea aprobado (o no).

Lo de Eduardo Villegas no es tan nuevo. De hecho, fue parte de la tanda de 16 representaciones de México en el exterior que AMLO echó desde el pasado 17 de enero. Sin embargo, hasta apenas se formalizó el nombramiento, pasándose éste al Senado para ver si se confirma o no.

“Agradezco la confianza del Presidente López Obrador para postularme como embajador de México ante la Federación Rusa”, señaló en su momento Eduardo Villegas, en un muy breve mensaje publicado en su cuenta Twitter.

Captura de pantalla

En el directorio de Presidencia de la República sólo se dice que Eduardo Villegas es coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México… y ya.

Echando el googlazo, se desprende que el posible embajador de México en Rusia es filósofo, autor no de libros, pero sí de textos que son parte de varias recopilaciones. Por ejemplo, “La sabiduria infinita. La actitud de Vico ante los clásicos”, “La seriedad del juego. Una lectura de las leyes de Platón” e “Inspirarse en la paideia. Isócrates, Platón y Aristóteles en la interpretación de Miguel Ángel Sobrino”.

También se le menciona como encargado de la Estrategia Nacional de Lectura del gobierno federal. Pero nada que tenga que ver con el quehacer diplomático.