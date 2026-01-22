Lo que necesitas saber: "¡Qué diablos es eso!", dijo Trump al burlarse de las gafas que usó Macron en Davos... y pues sí, llamaron mucho la atención.

Hay un dicho sobre la gente que usa lentes de sol en lugares cerrados y a más de uno se le atravesó por la cabeza al ver a Emmanuel Macron con tremendas gafotas durante su participación en el Foro Económico de Davos. Sin embargo, hubo una buena razón para usarlos.

Emmanuel Macron en Davos / Captura de pantalla

¿Una hemorragia en el ojo derecho?

¿Andaba grifo?, ¿le volvió a pegar su esposa?, ¿un guiño a las Fuerzas Armadas ? Fueron varias las teorías de por qué el presidente de Francia llevó esas gafas tipo aviador en Davos. Sin embargo, la respuesta más sencilla fue la correcta (según).

A ver, ¿cuándo uno se ha visto en la necesidad de usar lentes oscuros? Así es… bueno, no es que Macron tuviera una perrilla, pero sí una afectación en el ojo que lo obligó a verse como fan de Top Gun.

De acuerdo con The Guardian, el presidente francés tapo sus oclayos para que no se le viera la hemorragia subconjuntival que traía en el ojo derecho.

Emmanuel Macron usando gafotas en actos oficiales / Foto: @EmmanuelMacron ·

Y bueno, ¿qué modelito usa el presidente francés?

Aunque apenas se hizo más pública la afección de Emmanuel Macron, se reporta que desde la semana pasada ya traía problemas… nomás que para verse “cool” dijo que era su “ojo de tigre” (al parecer, su chiste no pegó entre la chamiza y tuvo que explicar que hizo referencia a la canción de Rocky III).

En fin, si quieren taparse sus ojos cuando traigan exceso de lagañas (pero no perder el estilo), ahí les va el dato: los lentes de sol de Emmanuel Macron eran Henry Jullien… y se fabrican desde hace más de 100 años.

De acuerdo con The Guardian, el modelo es Pacific S01 Double Gold, los cuales tienen un precio de 659 euros. Claro, el presidente no los tuvo que pagar: en 2024 compró un par para regalar y otro para él.