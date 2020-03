Enfermo y vulnerable al COVID-19, niegan libertad a Julian Assange

La juez británica Vanessa Baraitser, rechazó dejar en libertad vigilada a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, tras argumentar que al salir de una prisión cerca de Londres, donde se encuentra recluido, no mitigaría el “alto riesgo” de contraer coronavirus COVID-19, a pesar de que el estado de salud del programador de 48 años, se ha visto debilitada, presentando problemas pulmonares, por lo que se consideraría de facto dentro de la población más vulnerable al coronavirus.

El australiano, con temor a contagiarse, presentó una solicitud formal a mediados de marzo del 2020, para someterse a libertad condicionada con estricta vigilancia utilizando un brazalete electrónico. Sin embargo, las autoridades tomaron en cuenta sus antecedentes.

La juez, denegó la petición dictaminando que Assange ya se había fugado con anterioridad, asegurando que la prisión de Belmarsh, sigue estrictamente el protocolo sanitario gubernamental para proteger a los detenidos de la propagación del coronavirus. No obstante, dejo en claro que estarán atenidos a las órdenes gubernamentales, por lo que eventualmente, todo podría cambiar.

“Tal como están las cosas hoy, esta pandemia global no proporciona, por sí misma, motivos para la liberación de Julian Assange. En mi opinión, hay motivos fundados para creer que si lo liberan hoy no volvería a enfrentar su audiencia de extradición. No hay condiciones que alivien esta preocupación y, por lo tanto, esta solicitud es rechazada”, dijo la juez Baraitser al diario británico ‘The Guardian’

Y es que, el reloj continúa caminando y con una sentencia de extradición a Estados Unidos fechada para el 18 de mayo del 2020, Julian Assange, necesita más que un milagro para salvarse de hasta 175 años de prisión, por los cargos de espionaje, a raíz de la filtración de miles de documentos confidenciales sobre actividades militares de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Por lo que esta podría ser su oportunidad, al menos para aplazar la sentencia.

Por su parte, el blog de la defensa de WikiLeaks, escribe una entrada donde condena energéticamente la decisión de la juez de negar la fianza a Julian Assange. En el sitio web se puede leer: “A pesar de nuestra declaración inequívoca previa de que Assange tiene un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte, si contrajera coronavirus, ante la evidencia de expertos médicos, Baraitser descartó el riesgo, citando las pautas del Reino Unido para las cárceles en respuesta a la pandemia global”.

Y es que si tomamos en cuenta que hasta Boris Johnson, se contagió,resultando positivo por COVID-19, contando con los más altos estándares sanitarios, el riesgo tanto para Julian Assange como para el resto de los presos, es latente.