“Tener diferencias no significa que seamos enemigos”, dice Alfaro a AMLO

En contexto de la gira de trabajo de AMLO en distintos estados del país, esta vez le tocó a Zapopan ser anfitrión de la conferencia mañanera de este 16 de julio. Ahí, Enrique Alfaro dio un discurso para “reconstruir” la relación entre el gobierno de Jalisco y el Federal.

“Este no será un discurso de confrontación ni de sometimiento, tener diferencias no significa que seamos enemigos“, dijo Enrique Alfaro para luego explicar que las diferencias que ha habido entre AMLO y su gobierno, no representan una confrontación.

"Hoy más que nunca Jalisco necesita de su presidente. Por eso, vengo a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México", dijo el gobernador @EnriqueAlfaroR a @lopezobrador_ en la 'mañanera'.

De paso, el gobernador de Jalisco le propuso al presidente que se den la “oportunidad de corregir el rumbo”.

Enrique Alfaro dice que hay que cerrar filas

Durante estos meses hemos visto un ir y venir de declaraciones o señalamientos entre el gobierno de AMLO y Jalisco. En una ocasión, Enrique Alfaro acusó a Morena y la 4T de reventar una marcha en Guadalajara —donde cientos de personas se manifestaron para exigir justicia por el caso de Alejandro Giovanni López, joven de oficio albañil que murió en custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en mayo pasado.

Aquella vez Enrique Alfaro acusó a la 4T de intentar desestabilizar a su gobierno.

Más o menos esto dijo el gobernador de Jalisco:

“Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas por el bien de México. He decidido hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr este propósito, asumo con entereza y humildad mi responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal, usted tiene mi respeto y mi aprecio y sé que Jalisco contará con su presidente”.

De acuerdo con Enrique Alfaro, lo único que se necesita para trabajar de manera coordinada es que los gobiernos estatales sean escuchados por AMLO. Y para comenzar, lanzó la primera petición: que haya un pacto fiscal para reconstruir las economías locales en contexto de la pandemia de coronavirus.

El mensaje de Alfaro se da después de que el miércoles 15 de julio, Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, revirara y reconociera que un enfrentamiento entre administraciones estatales y federal no “abonaba nada a la construcción de la paz”.

Vale mencionar que Diego Sinhue dio este mensaje en contexto de la extrema violencia que se vive en Guanajuato, las protestas de la ciudadanía para que cese la inseguridad y que los gobiernos atiendan problemas pendientes como la desaparición de personas.

Para componer el camino, Sinhue declaró que asistirá a las mesas de seguridad del gobierno de AMLO.