Mexicanos viajan con uniformes prestados a Olimpiada de Matemáticas; conductor de app no los entregó

Lo que necesitas saber: Un conductor de app debía entregar los uniformes del equipo mexicano que viajó a la Olimpiada de Matemáticas pero no lo hizo

Dice una famosa frase que “hay talento, sólo falta apoyarlo”. Lástima que hay quienes no apoyan a las mexicanas y mexicanos que se la rifan. Un conductor de app no entregó los uniformes del equipo mexicano que fue a la Olimpiada de Matemáticas como debía y tuvieron que ir con unos prestados.

Denuncian robo de uniformes para Olimpiada de Matemáticas

La tarde de este sábado, 22 de julio, se denunció en redes sociales que un conductor de app no entregó los uniformes del equipo mexicano que participará en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe.

“Oye Uber MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Que hacemos?”, escribió Arthur Vázquez junto con foto y nombre del conductor.

Autoridades no dieron respuesta que ayudara

La cuenta oficial de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas compartió el mensaje solicitando el apoyo de la SSC de CDMX y hasta de Martí Batres. La respuesta que recibieron de las autoridades es que debían presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de CDMX.

Algunos usuarios se ofrecieron a ayudar diseñando uniformes y más, pero el vuelo de los jóvenes mexicanos era al día siguiente, la tarde de este domingo 23 de julio.

“Pues no aparecen los uniformes. Aún así, los niños se van con todo el ánimo a El Salvador, a la 25 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe” señaló la OMM.

Se fueron a la Olimpiada de Matemáticas con uniformes prestados

Finalmente llegó la hora del vuelo rumbo a la Olimpiada de Matemáticas y los uniformes no aparecieron ni hubo respuesta alguna de la app. Sin embargo, otros jóvenes olímpicos llegaron al AICM y les prestaron sus uniformes.

“No se recuperaron los uniformes extraviados o robados en Uber MEX, pero olímpicos se organizaron para prestarle a sus compañeros chamarras y camisetas, así que, como siempre, va con todo nuestro equipo nacional a la XXV Olimpiada Matemáticas Centroamericana y del Caribe“.

No se recuperaron los uniformes extraviados o robados en @Uber_MEX, pero olímpicos se organizaron para prestarle a sus compañeros chamarras y camisetas, así que, como siempre, va con todo nuestro equipo nacional a la XXV Olimpiada Matemáticas Centroamericana y del Caribe ???? pic.twitter.com/VBwt48mDGI — OMM (@ommtw) July 23, 2023

Pffff qué feo enterarse de casos así, neta qué chido por la solidaridad, pero increíble que hasta uniformes de jóvenes que sólo quieren representar a su país en una Olimpiada de Matemáticas (donde se suele dar buenos resultados) se roben en este país.

