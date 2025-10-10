Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Comité del Nobel, María Corina Machado cumplió tres criterios para ser galardonada: “Ha cohesionado a la oposición de su país. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

No fue para Trump… pero el Nobel de la Paz no está fuera de polémica. El Comité Noruego del Nobel decidió entregárselo este año a María Corina Machado, fuerte opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Foto: Getty Images

Ahora, la polémica no reside en que Machado se oponga al régimen dictatorial de Maduro (de hecho, en teoría, por eso es galardonada)… si no en que éste recibe amplio apoyo estadounidense, algo que le pone una manchita al asunto, conociendo el nada gratuito intervencionismo gringo en Latinoamérica (y otras partes del mundo).

Se le reconoce por liderar un movimiento que busca la transición pacífica en Venezuela

Pero bueeeeeeeeno: María Corina Machado “recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano”, señala la organización del galardón.

De acuerdo con los encargados de otorgar el Nobel, la opositora de Maduro puede considerarse como una defensora de la paz por su lucha por lograr “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” (impulsada con el apoyo de Donald Trump, por cierto).

Reportan el secuestro de Maria Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Foto: Getty Images

María Corina Machado logró unificar la oposición de su país

Aunque fue Edmundo González el que representó a la oposición en las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela (las cuales habría ganado, pero el régimen de Maduro metió mano), María Corina Machado es la que realmente lidera el movimiento opositor…

De hecho, no fue ella candidata presidencial por una inhabilitación para desempeñar cargos vista realmente como el temor de Maduro a enfrentarse a una candidata fuerte.

María Corina Machado y Edmundo González / Foto: Getty

“La Sra. Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

Por lo anterior, (que bien podría ser la clave de por qué se le respalda, pese al intervencionismo de Estados Unidos) es lo que destacan los encargados de entregar el Nobel de la Paz: fue el punto de coincidencia de todos los que quieren ya un cambio en Venezuela.

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, María Corina Machado cumple con los tres criterios para la selección de un Premio Nobel de la Paz:

“Ha cohesionado a la oposición de su país. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.