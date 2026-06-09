Lo que necesitas saber: Hasta el momento solo CDMX, Jalisco y Edomex son los estados en los que los estudiantes podrán quedarse en su casa para disfrutar el partido entre México contra Sudáfrica.

Aunque no se hizo de manera nacional (o al menos no aún), son cada vez más los estados que anuncian la suspensión de clases para este próximo jueves 11 de junio debido a la inauguración del Mundial en nuestro país.

Foto: Pexels.

Estados que suspenderán las clases el día de la inauguración del Mundial

Así como te lo hemos ido contando. Debido a que se espera un caos de movilidad en algunos estados (y para disfrutar del evento), hasta el momento son 3 los que han confirmado la suspensión de clases… pero como aún faltan unas horas, no se sorprendan de que esta lista se agrande.

Ciudad de México

El primero en hacerlo oficial fue la CDMX. Como era de esperarse, el lugar donde se disputará este encuentro y donde se espera se concentre la mayor cantidad de visitantes (y manifestantes) será uno donde no habrán clases.

El decreto publicado la mañana del 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y compartido por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplica para escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, normal.

Aunque tampoco tendrán actividades los maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, medio superior y superior que dependen de la SEP, públicas y privadas de Ciudad de México.

Foto: @DOF_SEGOB

Jalisco

Horas más tarde, Jalisco decidió sumarse a esta propuesta de suspender las actividades académicas en todo el estado el próximo jueves 11 de junio.

Fue mediante un video publicado en redes sociales que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó sobre este decreto para las actividades del sector público.

Aunque en este caso, la medida también se definió debido a que ese mismo día albergarán el primero de los cuatro partidos que se disputarán en tierras tapatías.

Estado de México

Y uno más que se suma a la lista fue el Estado de México. Mediante redes sociales, las autoridades informaron que el día de la inauguración suspenderán sus clases en escuelas públicas y privadas en todos los niveles.

“Lo anterior, como parte de las medidas de movilidad implementadas con motivo de la inauguración de la justa internacional de futbol en la Zona Metropolitana del Valle de México”, se lee.

Aunque, seguramente, muchos estudiantes se la seguirán el viernes y harán de este descanso todo un puente. Aunque les volvemos a repetir, el único día “oficial” en el que no habrá clases será el 11 de junio.