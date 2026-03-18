Cada vez parece más complicado viajar a Estados Unidos, pues, además de todos los trámites, también se debe pagar hasta 15,000 dólares de “fianza” para una visa, programa al que se le suman 12 nuevos países… dando una lista total de 50.
Estados Unidos aumenta lista de países con cobro de “fianza” para sacar visa
Bien dicen que al gobierno de Trump no le molestan los inmigrantes… solo los que no tienen dinero. El Departamento de Estado anunció la ampliación de su programa piloto de cobro de “fianza” para sacar visas de visitantes (B1/B2).
Esta modificación incorpora a 12 nuevos países y entrará en vigor el 2 de abril de 2026. Los nuevos integrantes de esta lista son Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
Durante el anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó el aumento de países como algo a lo que tienen derecho y obligación de “eliminar a personas así de nuestro país”.
Y a todo esto… ¿De qué va la medida?
Como ya te habíamos contado, este programa piloto consiste en que los solicitantes de visa B1/B2 deben depositar un bono reembolsable de hasta 15 mil dólares al gobierno de Estados Unidos.
De cumplir las condiciones de la visa y abandonar el país, el dinero se devuelve… pero en caso contrario, la fianza es confiscada. Y para el ritmo que va todo, posiblemente agreguen a más países en los próximos meses.