Lo que necesitas saber: El financiamiento de Estados Unidos a Argentina será mediante un swap, lo que significa que intercambiarán monedas por un tiempo determinado.

Con la novedad de que, en medio de su propia crisis por su cierre de gobierno, Estados Unidos anunció el financiamiento de 20 mil mdd para Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y la compra de pesos argentinos.

Estados Unidos autoriza financiamiento de 20 mil mdd para Argentina

Terminaron las negociaciones. Aún y con todos los problemas que enfrentan por el cierre de gobierno, Estados Unidos anunció el financiamiento de 20 millones de dólares para Argentina.

Este dinero que enviará Trump a su amigo Milei será mediante un swap, lo que significa que intercambiarán monedas por un tiempo determinado. En otras palabras, los argentinos darán la misma cantidad a Estados Unidos, pero en pesos.

“Argentina enfrenta un momento de grave liquidez. La comunidad internacional, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez“, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En el comunicado también informan que (en su papel de salvadores), el gobierno de Trump también compró pesos argentinos en el mercado.

Foto: Pexels

Financiamiento tiene intereses políticos…

Como era de esperarse, esta ayuda financiera estadounidense tiene intereses geopolíticos y el secretario de Tesoro lo reconoció.

“Una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, redunda en el interés estratégico de Estados Unidos“, compartió en su mensaje.

Este financiamiento se da en medio de una crisis política en Argentina, pues hace unos días el principal candidato a diputado del partido de Milei, renunció a su candidatura para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

