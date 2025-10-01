Lo que necesitas saber: Esta medida no es más que la suspensión de publicaciones, actualizaciones y contenido en las redes institucionales de la embajada.

Un nuevo problema enfrenta Estados Unidos: la falta de asignación de fondos. Debido a esta situación, la Embajada de EU en México ha decidido dejar de operar sus redes sociales y sus servicios continúan “en la medida que la situación lo permita”.

Foto: Getty Images.

Embajada de Estados Unidos en México deja de operar redes sociales por “falta de asignación de fondos”

Pues nos despertamos este ombligo de semana con la novedad de que la Embajada de EU en México dejará de operar sus redes sociales de manera temporal, debido a la falta de asignación de fondos.

En otras palabras, no es más que la suspensión de publicaciones, actualizaciones y contenido en las redes sociales institucionales de la embajada. Las principales son Facebook, Instagram y X.

“No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”, informaron.

¿Qué pasa con los todos los trámites?

Este mensaje en redes ha causado preocupación a muchas personas que se encuentran realizando algún trámite como la VISA o el pasaporte.

De acuerdo con el mismo comunicado, los servicios programados continuarán en Estados Unidos y en sus embajadas mientras se resuelve este problema de fondos, aunque señalan que será “en la medida que la situación lo permita”.

Si quieres conocer más sobre sus servicios y el estado de las operaciones, la embajada pidió a las personas visitar su sitio web.