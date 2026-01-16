Lo que necesitas saber: En medio de estos comunicados, el NYT dio a conocer que el gobierno de Trump presiona para que se permita que sus militares y agentes de la CIA "apoyen" al Ejército de México en operaciones terrestres contra cárteles.

Pues no bastó con que Sheinbaum le presumiera a Trump números que ha logrado la 4T en cuestión de lucha contra el narco. Estados Unidos sigue exigiendo y, ahora, avisa que quiere “resultados concretos”.

Estados Unidos exige resultados concretos y verificables

La Oficina del Departamento de Asuntos del Hemisferio del Departamento de Estado – que dirige el “cáeme bien” de Marco Rubio– difundió un comunicado en el que califica de “inaceptable” el progreso gradual en la solución de problemas de seguridad en la frontera con México…

Por lo anterior, advirtió la instancia del gobierno de Donald Trump, los próximos compromisos que haga la administración de Claudia Sheinbaum en la materia (o sea, en la desmantelación de cárteles y reducción de tráfico de fentanilo) deberán ser con miras a obtener “resultados concretos” y “verificables”.

Claudia Sheinbaum en conferencia // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

Por su parte, el vocero de Marco Rubio confirmó que el mensaje se da luego de una conversación del secretario de Estado estadounidense con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y, pues sí: lo que exige el gobierno de Trump es desmantelamiento de las redes del narco y una reducción significativa del tráfico de fentanilo a través de la frontera.

Habrá reunión en febrero para revisión de resultados y concretar acciones futuras

Sobre este mensaje, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, suavizó un poco las cosas, al señalar que la nueva exigencia del gobierno de Trump es una muestra de cómo éste impulsa la cooperación con Claudia Sheinbaum.

“Ya hemos logrado avances para ambas naciones. Ahora reconocemos la importancia de seguir impulsando nuestros objetivos compartidos y programas mutuamente beneficiosos. Juntos podemos construir un futuro mejor”.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México / Captura de pantalla (video: Nayib Bukele)

Ya después se lanzó un comunicado conjunto México-Estados Unidos y fue una combinación de todo: “aún con El Progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos”, acordaron Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio.

Lo anterior quiere decir que se llegó al acuerdo de que, el 23 de enero, el Grupo de Implementación de Seguridad Bilateral se reunirá para “seguir generando acciones tangibles” en cuanto a lucha contra los carteles y tráfico de armas y fentanilo.

Además, en febrero Rubio y De la Fuente acordaron una “reunión ministerial” en Washington, en la que se evaluarán los avances que se hayan alcanzado…a partir de ahí, se van a “definir con claridad futuras colaboraciones”.