Lo que necesitas saber: Así como hace unos días con Gustavo Petro, Trump sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum para abordar el asuntito que tienen más que caliente: la Seguridad y la lucha contra el narcotráfico que Trump quiere llevar a un nivel que pone en riesgo la soberanía.

Después de tanta amenaza, por fin se dio un primer paso que podría dirigir los “esfuerzos” de Trump hacia otro cauce, diferente a una posible intervención en México: una llamada telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Conversación se da luego de varias amenazas de Trump

Tal y como se adelantó, luego de un primer acercamiento entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dio una conversación entre Sheinbaum y Trump.

¿El tema? Bueeeeno, pues obviamente tendría que ser la amenaza de Trump de hacer “algo” contra los cárteles de la droga que, asegura el republicano, gobiernan México y son los únicos responsables de tanta muerte por adicción en Estados Unidos.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, señaló Claudia Sheinbaum en mensaje difundido en redes.

Llamada hizo que mañanera de Sheinbaum se recorriera un par de horas

“La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, agregó la presidenta, quien estuvo acompañada del canciller Juan Ramón de la Fuente y Omar GArcía Harfuch durante la llamada con Trump.

Cosa más que importante la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump… tanto que, incluso, obligó a posponer un par de horas la tradicional conferencia mañanera: de realizarse a las 7:00 am, este 12 de enero se recorrió para las 9:00.

El caminito de Trump con México parece ser el mismo que hizo con Colombia, tras la detención de Nicolás Maduro: primero amenazar duramente, para después esperar un intento de diálogo.

La semana pasada, luego de –igual– dar avisos de una posible incursión militar en Colombia, Trump y Gustavo Petro sostuvieron una llamada telefónica en la que, según Petro, se resolvieron “desacuerdos”.

Y, bueno, ahora hasta hay un acuerdo para sostener una reunión en Washington. De acuerdo con Petro, ahí le dará detalles de un posible acuerdo de energías limpias: así, podría olvidarse Trump de la lucha por el petróleo.

Sheinbaum ofrece más detalles en conferencia mañanera

En la mañanera, Sheinbaum reafirmó que ella fue la que buscó la llamada con Trump y, en ella, ofreció al presidente de Estados Unidos algunos números relacionados con las labores que hace México para combatir al crimen organizado.

Pues bueno, quizás para atender la solicitud de “resultados tangibles” de los que habló Marco Rubio, Sheinbaum le presumió a Trump que se ha reducido el 50% el cruce de fentanilo a EEU, un dato medido por medio de las incautaciones que se han realizado del otro lado de la frontera. “También incluso las muertes por fentanilo se han reducido en alrededor del 43%”.

La presidenta habrá también de aumento de detenidos, laboratorios cerrados, disminución de homicidios. “Al final dijo que vamos a seguir colaborando”.

“Completamente descartada acción militar”

Trump insistió en que, si Sheinbaum lo solicita, Estados Unidos puede “ayudar en otros temas” a México… pero la presidenta rechazó el ofrecimiento, explicándole que antepone la soberanía del país. “Él entendió”.

Otro tema que se abordó fue, por supuesto el de Venezuela. De acuerdo con Sheinbaum, Trump sólo quiso saber cuál era la posición del gobierno de México: la presidenta le explicó que, por mandamiento constitucional, México no interviene en relaciones de otros países. Y ahí quedó.

“NO fue tan larga la conversación: fueron como 15 minutos”. Así que se espera que habrá más comunicaciones, para hablar de todos los temas necesarios en la relación bilateral. “No hay más que informar sobre este tema”.

De acuerdo con la presidenta, será el 22 o 23 de enero cuando habrá una reunión de comisiones conjuntas para abordar más temas relacionados con Seguridad y ataque al narcotráfico y tráfico de armas.