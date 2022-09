¿Ya, ahora sí, va a comenzar el ataque con Toño?, ¿es momento de entrar en pánico? Todavía no. La petición del gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos salgan de Rusia es porque ve que cada vez le será menos posible brindar apoyo consular. Sólo por eso (esperemos).

“La embajada de los Estados Unidos tiene severas limitaciones en su capacidad para ayudar a los ciudadanos de los EE. UU., y las condiciones, incluidas las opciones de transporte, pueden volverse aún más limitadas de repente”, advierte el consulado gringo en Rusia.

“policía de Rusia, uno de ellos con la letra ‘Z’ en su uniforme, un símbolo de apoyo a la invasión militar en Ucrania, detiene a un manifestante”. Foto: Getty Images.

Por medio de un comunicado, la embajada de Estados Unidos en Rusia le pide a sus ciudadanos que viven en territorio gobernado por Vladimir Putin que salgan de inmediato. La petición va también para quienes están de viaje y, bueno, para los que apenas están por ir, que la piensen mejor.

En el comunicado, las autoridades de Estados Unidos se dirigen también a los ciudadanos que cuentan con la doble nacionalidad (estadounidense-rusa), advirtiéndole que, en una de ésas, el gobierno de Putin desconoce su condición. Esto, según prevén, podría llevarlos a ser obligados a enlistarse en las fuerzas armadas de Rusia, tomando en cuanta la reciente movilización de las reservas militares anunciada por Putin.

De hecho, todo el comunicado de la embajada de Estados Unidos es a raíz de la mencionada movilización de las reservas del Ejército de Rusia. Con este anuncio, señala la cancillería gringa, las opciones para salir del país gobernador por Putin se han limitado… y podría agravarse la situación.

“Si desea salir de Rusia, debe hacer arreglos independientes lo antes posible”, aconseja la embajada estadounidense, ya que los vuelos comerciales se han vuelto “extremadamente limitados”. Una buena opción es por autobús o auto, puesto que las rutas terrestres continúan abiertas.

En caso de aferrarse a salir por vía área, el Departamento de Estados Unidos señala que la información de viajes comerciales puede consultarse en travel.state.gov. “Este sitio también brinda información sobre los requisitos para ingresar a los países vecinos, los procedimientos para viajar con pasaportes estadounidenses vencidos en algunas circunstancias y los requisitos de visa para familias con familiares ciudadanos estadounidenses y rusos”.

A los ciudadanos estadounidenses que no tengan la intención de salir de Rusia (o que no puedan por cuestiones familiares o de trabajo), el gobierno de Estados Unidos les recuerda que allá las cosas no son como en suelo gringo: hasta donde saben, el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión no están garantizados.

Por lo anterior, recomiendan evitar participar en las protestas políticas o sociales y no fotografía al personal de seguridad que vigila las movilizaciones. “Las autoridades rusas arrestaron a ciudadanos estadounidenses que participaron en manifestaciones”, advierte la embajada estadounidense.