Lo que necesitas saber: Estados Unidos cree que Mojtaba Jamenei está herido y quizá desfigurado por sus bombardeos

Mojtaba Jamenei se convirtió en líder supremo de Irán como sucesor de su padre, Ali Jamenei, hace apenas unos días. Estados Unidos prometió que no durará mucho en el cargo y tiene toda la intención de cumplirlo, pues ya ofrecen una recompensa por información que conduzca hasta él.

Nuevo líder supremo de Irán // Foto: Wikipedia

Estados Unidos ofrece recompensa por Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán

La cuenta oficial del programa de recompensas del Departamento de Estado compartió el boletín. Mojtaba Jamenei es uno de los 10 funcionarios iraníes de alto rango a quienes les pusieron precio.

“Estos individuos dirigen y controlan diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y lleva a cabo actos terroristas en todo el mundo”, describen.

Como leíste en el título, la recompensa que ofrecen es de 10 millones de dólares, aunque claramente muchos usuarios han respondido irónicamente que ya parece que vayan a darle ese dinero a alguien si logran abatir a los líderes iraníes, pues todo se lo adjudica siempre su ejército.

Foto: @RFJ_USA

Incluso hay usuarios que han respondido con burlas a la recompensa ofrecida, como alguien que editó la imagen para hacer como que Irán ofrece una recompensa por Trump y su círculo cercano por el ataque a una escuela primaria donde murieron 175 niños y niñas.

El nuevo líder supremo de Irán estaría herido y ‘desfigurado’

Estados Unidos ofrece la recompensa justo después de que el secretario de Guerra informó que Mojtaba Jamenei resultó herido y “probablemente desfigurado” por los bombardeos iniciados hace un par de semanas en Irán.

“Publicó una declaración ayer, una bastante débil en realidad, pero no hubo voz ni video. Irán tiene muchas cámaras y grabadoras, ¿por qué una declaración escrita? Creo que ya saben por qué. Su padre, muerto; él está asustado, herido, está huyendo y carece de legitimidad”, declaró Pete Hegseth.