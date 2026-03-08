Lo que necesitas saber: La Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba Jamenei como guía supremo para suceder a su padre, Alí Jamenei.

La espera terminó. Por fin Irán designo al nuevo líder supremo y tal cual se nos venía adelantando fue elegido nada más y nada menos que Mojtaba Jamenei, hijo Alí Jamenei, el anterior ayatola que fue asesinado por Israel y Estados Unidos.

Foto: akbarnemati – Pixabay

La Asamblea de Expertos de Irán designa a Mojtaba Jamenei como el nuevo líder supremo de Irán

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que terminaron con la vida del ayatola Alí Jamenei, Irán se había quedado sin un líder supremo. Aunque la espera de saber quién ocupará el cargo ya terminó…

Y es que este 8 de marzo, en medio del conflicto en Medio Oriente, la Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba Jamenei como guía supremo para suceder a su padre, Alí Jamenei.

“Es presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, indicó el organismo en un comunicado difundido por medios locales.

Nuevo líder supremo de Irán // Foto: Wikipedia

Trump asegura que nuevo líder de Irán “no durará mucho” sin su apoyo

Horas antes de que se diera a conocer al nuevo líder iraní, Donald Trump habló del tema. Aunque esta vez no pidió participar en la elección, sino que aseguró que, sin importar la persona que fuera elegida, “no durará mucho” si no tiene el respaldo de Estados Unidos.

Y tal parece que será así, pues antes de que se hiciera oficial, el mandatario estadounidense también había asegurado que Mojtaba Jameneí era una mala opción, pues no tenía el “peso” necesario para traer paz a Irán.