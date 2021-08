No solo el Capitolio: Evacuan Times Square en Nueva York por paquete sospechoso

¿Recuerdan que hace unas horas les contábamos que habían evacuado edificios del Capitolio por un supuesto coche bomba? Ahora reportan que evacuaron también la plaza Times Square de Nueva York, en Estados Unidos, por un presunto paquete sospechoso.

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, las autoridades locales evacuaron este jueves la plaza turística de Times Square por un supuesto paquete sospechoso. Sí, a las 13:00 horas (tiempo local) comenzaron a cortarse todas las vías de tránsito de vehículos y peatones en varias calles de esa área, además se desplegó a una gran cantidad de agentes de la policía local.

“Debido a una investigación policial, por favor eviten el área de West 45 Street en Broadway hasta la Séptima Avenida en Manhattan. Seguiremos informando”, informó la policía de Nueva York (NYPD) a través de su cuenta de Twitter.

Según el canal ABC 7, supuestamente una persona lanzó un objeto de metal en una zona con asientos situada junto a las famosas escaleras rojas en donde se venden entradas de teatro. Por esto, autoridades evacuaron dos bloques alrededor de esta zona para investigar el objeto y asegurar que no era peligroso.

UPDATE: The package in Times Square has been cleared and deemed to be not suspicious. https://t.co/7mRC4MqiyN

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021