Evacuan Capitolio de Estados Unidos por amenaza de coche bomba

Reportan que la mañana de este jueves 19 de agosto, autoridades de Estados Unidos evacuaron varios edificios de oficinas del Capitolio, después de que la policía detectara un presunto coche bomba cerca de la Biblioteca del Congreso. De hecho, han informado que están tratando este hecho como una “investigación de amenaza de bomba”.

De acuerdo con información de CNN, la mañana de este jueves, varios edificios del Capitolio de Estados Unidos fueron evacuados luego de que la policía respondiera a un presunto coche bomba cerca de la Biblioteca del Congreso, hecho por el que comenzaron una “investigación de amenaza de bomba”.

Igualmente, evacuaron la Corte Suprema, según un vocero del tribunal. Mientras tanto, la policía envió a un negociador para que hablara con el hombre que se encontraba al interior del camión sospechoso, indicaron fuentes policiales a CNN.

Después, la Policía del Capitolio de Estados Unidos indicó por medio de sus redes sociales oficiales que estaba respondiendo a un incidente de un vehículo sospechoso. Además, agregaron que el personal del Congreso ya había sido alertado para que se refugiara en sus oficinas, de acuerdo con datos del medio estadounidense.

This is an ongoing investigation.

We are monitoring this situation closely and will update this account as we get information we can release.

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021