El periodista Evgeny Sakun murió en el bombardeo en la torre de televisión de Kiev

Apenas ayer —1º de marzo— les contamos del bombardeo en la torre de radio y televisión de Kiev, pero hasta un día después el servicio Estatal de Emergencias de Ucrania confirmó el saldo de cinco personas heridas y cinco fallecidas, entre ellas el camarógrafo y periodista Evgeny Sakun.

“La agencia EFE lamenta profundamente la muerte del periodista Evgeny Sakun que trabajaba para el canal Kiev Live TV, según Reporteros Sin Fronteras. Descanse en paz. Nuestras condolencias de todo EFE Noticias a su familia”.

Así, con un breve mensaje en Twitter, EFE se sumó a Reporteros Sin Fronteras (RSF) para lamentar la muerte de Evgeny Sakun, en contexto de una situación compleja y que ha ido subiendo de tono —los ataques contra no sólo las bases militares de Ucrania, sino contra edificios estatales— entre Rusia y el gobierno de Volodímir Zelenski (Volodymyr Zelensky).

Han pasado ocho días desde que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó una “operación militar especial” en Ucrania, luego de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Según el plan del Kremlin, el operativo sería contra las bases militares y puntos específicos. Sin embargo, tras poco más de una semana de esta operación militar, medios internacionales así como el propio gobierno de Ucrania han reportado lo contrario.

Uno de los ejemplos fueron la torre de radio y televisión de Kiev y un edificio administrativo —ambos ubicados en Dorohozhytskaya—, donde además del bombardeo, se produjo un incendio y una explosión.

Fue en este contexto en el que se reportó la muerte de Sakun, aunque RSF compartió que seguirá investigando las circunstancias en que el camarógrafo de Kiev Live TV falleció.

🚨ALERT: RSF has received confirmation that Evgeny Sakun, a cameraman with Kiev Live TV, was killed in yesterday’s bombing of Kyiv’s television and radio tower. We mourn his loss and are investigating the circumstances. The targeting of journalists is a war crime. pic.twitter.com/Dv4vEYQIE3

— RSF (@RSF_inter) March 2, 2022