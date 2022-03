Bombardean torre de televisión de Kiev; canales dejaron de transmitir

Y apenas vamos despertando, reportan dos bombardeos en Ucrania, uno de ellos a una torre de televisión en su capital, Kiev, por lo que medios internacionales informaron este martes 1º de marzo que los canales locales dejaron de transmitir después de la explosión.

Este martes 1º de marzo, The Kyiv Independent reportó que Rusia bombardeó una torre de televisión en Kiev, la capital de Ucrania, por lo que los canales locales dejaron de transmitir.

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.

Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022