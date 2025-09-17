Lo que necesitas saber: Roberto Sandoval continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure este nuevo proceso penal en su contra.

El exgobernador de Nayarit vuelve a los reflectores… y es que la Fiscalía informó que Roberto Sandoval fue vinculado otra vez a proceso, esta vez por presunto lavado de dinero (así como su hija).

Gobernador de Nayarit de 2011 al 2017 // Facebook

Vinculan a proceso al exgobernador de Nayarit por lavado de dinero

Un juez vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por presunto lavado de dinero por más de 156 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encontraron indicios suficientes para relacionar al exmandatario con este delito.

Actualmente, Sandoval -quien permanece en la cárcel desde 2021- continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso penal.

Exmandatario rechaza las acusaciones…

Y aunque se encuentra en prisión, el exgobernador de Nayarit no se quedó callado, pues en un comunicado difundido en sus redes sociales, afirmó que todo en su contra era un montaje.

“El ESTAR VINCULADO A PROCESO NO TE HACE CULPABLE, esto es cuestión de tiempo. Tendré el tiempo que establece la ley para poder aclarar todas y cada una de las acusaciones que tengo sobre estos temas”, informó.

¿Por qué ya lo habían procesado antes?

Apenas unos días antes de esta nueva vinculación, parecía que la historia judicial de Sandoval llegaba a su fin. Y es que fue declarado culpable por falsificar documentos con los que adquirió ilegalmente un terreno en San Blas.

Las autoridades determinaron que, en 2012 -ya en funciones como gobernador-, falsificó la firma del propietario original para adjudicarse dicho terreno. Este hecho es la razón por la que se encuentra en prisión desde 2021.