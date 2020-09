Exmodelo acusa a Donald Trump de agredirla sexualmente en 1997

La exmodelo, Amy Dorris, recientemente acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberla agredido sexualmente durante el torneo de tenis US Open de 1997.

¿Qué señaló Amy Dorris?

En una entrevista con el medio inglés The Guardian, la exmodelo indicó que el ataque ocurrió el 5 de septiembre de 1997, cuando tenía solamente 24 años de edad. Sí, la también actriz, que reside actualmente en Florida, Estados Unidos, comentó que después de esto se sintió “enferma”.

Amy Dorris relata que el ahora presidente, se le acercó en la zona de los baños de su tribuna VIP, mientras se daba la competencia deportiva que se realizaba en Nueva York, y que la agarró con tanta fuerza que no pudo escapar de él mientras ocurría la agresión.

También, la exmodelo agregó que Trump la comenzó a tocar por todo el cuerpo y cuando intentó besarla, ella lo trató de detener mordiéndole la lengua.

Donald Trump rechazó estas acusaciones

El presidente de Estados Unidos, por medio de sus representantes legales, negó al medio inglés acosar en 1997 a Amy Dorris, o haberse comportado de forma inapropiada con la exmodelo.

Sin embargo, ella también proporcionó algunas pruebas como su boleto de entrada al US Open de 1997, así como seis fotografías donde aparece en Nueva York con quien ahora buscará la reelección de la presidencia de Estados Unidos. En ese entonces, el mandatario tenía 51 años y estaba casado con Marla Maples, su segunda esposa.

No sólo eso, The Guardian asegura que el testimonio de la exmodelo ha sido rectificado por otras personas a las cuales les contó lo que había ocurrido.

Asimismo, Dorris agregó que pensó dar su testimonio en 2016, cuando otras mujeres salieron a acusar a Trump por agresiones sexuales, pero que no lo hizo porque pensó que perjudicaría a su familia. No obstante, después sintió que quería ser una referencia para sus hijas, para que sepan que no deben permitir que alguien les haga algo sin su consentimiento.

Donald Trump accused of sexual assault by former model Amy Dorris https://t.co/Y9RGU4yCPl — Guardian US (@GuardianUS) September 17, 2020

*Con información de The Guardian