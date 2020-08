¡¿Qué?! Explosión en Beirut habría provocado un sismo de 4.0 grados hasta Israel

Este día se dio una fuerte explosión en un edificio que presuntamente almacenaba pirotecnia en Beirut, Líbano, dejando hasta el momento varias personas heridas y muchas fotografías y videos del momento exacto en el que ocurrió el incidente. De hecho, fue tan fuerte el estallido que justo después se detectó un sismo de 4.0 grados hasta en Israel.

Anthony Lomax, científico que monitorea, ubica y analiza sismos o terremotos en tiempo real en Twitter, detectó que en Israel, a unos 70 kilómetros de distancia de Beirut, se registró un fenómeno telúrico de 4.0 grados de intensidad.

Seismogram from #explosion in #Beirut recorded near Fortifications Givat HaEm, Israel, ~70km S of Beirut. Equivalent to an M4(???) earthquake https://t.co/0srx2r2dhF pic.twitter.com/WTvw5ykrlJ

De hecho, otro usuario de nombre Simone Atzori, ingeniero e investigador del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, señaló que estaba seguro que se había detectado un sismo a causa de la explosión en Líbano, e incluso con una intensidad de 5.2 grados, aunque sin confirmar.

Pretty sure this is the explosion just occurred in #Beirut and detected as an earthquake (purple star #2) by the Early-Est system. Occurring time 15:08 UTC (magnitude equivalent 5.2, but not reliable).@ALomaxNet @TornadoDart pic.twitter.com/8lFwOJnrUH

— Simone Atzori (@SimoneAtzori73) August 4, 2020