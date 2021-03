En imágenes: Explosión causada por fuegos artificiales deja dos muertos en California

Al mediodía de este martes, se registró una fuerte explosión causada por fuegos artificiales en Ontario, California, en Estados Unidos. Por este incidente, al lugar llegaron varios bomberos y oficiales de policía, mientras que medios locales informaron que habría dos personas muertas.

Después de que se registrara la fuerte explosión, el Departamento de Bomberos de Ontario, California, informó por medio de sus redes sociales oficiales que aproximadamente a las 13:00 horas de este 16 de marzo, llegaron varias unidades al punto donde se dio el accidente para pedir a las personas que se retiraran del lugar mientras ellos se dedicaban a recolectar materiales explosivos.

Por otra parte, varios residentes informaron en sus redes sociales que la explosión ocurrió en un área residencial y que, presuntamente, había dañado algunas casas. Mientras que otros indicaron que escucharon explosiones seguidas que sonaban como fuegos artificiales.

El Gobierno de Ontario después confirmó que el origen de la explosión fue una un gran número de fuegos artificiales que prendieron en una casa en la zona de la avenida Fern y calle Francis.

.@OntarioPD and @OntarioFireDept are currently on scene in the area of Fern Avenue and Francis Street. A large amount of fireworks at a house ignited, causing a large structure fire. Explosions being heard are by fireworks at this time. More details to follow. https://t.co/y6atiGL1OD

— City of Ontario (@CityofOntario) March 16, 2021