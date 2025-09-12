Lo que necesitas saber: Las historias de solidaridad y apoyo hacia las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa no dejan de contarse ante las preguntas a autoridades y gaseras por lo ocurrido.

“Siempre es la gente. Nos tenemos a nosotros y nada más”, se lee en uno de los tuits publicados sobre la reacción de los vecinos de Iztapalapa después de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, el 10 de septiembre de 2025.

Así como la reacción de los vecinos y las vecinas de Iztapalapa que acudieron a ayudar en las labores de rescate, con cubetas de agua —pese a que se trata de una zona que ha adolecido de la escasez— y comida para los rescatistas, esta escena se replicó muchas veces más con distintos rostros, nombres e historias que expresan solidaridad… y es necesario contarlas.

Foto: Cuartoscuro.

Las historias detrás de la tragedia en el Puente de La Concordia

“Me llamo Edson Martínez”

Edson vive cerca del Reclusorio Oriente. Cuando supo de la explosión en el puente de la Concordia, él se aseguró de que sus seres queridos estuvieran bien. Terminó las cosas que tenía que hacer y a la hora de comenzar a trabajar, como conductor de una aplicación digital, decidió que los viajes que haría serían para ayudar a las personas afectadas por esta tragedia.

Es seguro que su imagen la recuerden por una foto —que se volvió viral— donde aparece sosteniendo el mensaje: “¿Buscas a un familiar? Te llevo de hospital a hospital sin costo”.

Foto: @CorresponsalsMX.

La cadena de ayuda no terminó con el mensaje de Edson. Entrevistado por el periodista Israel Lorenzana, él contó que recibió mensajes de otras personas que querían cooperar con la gasolina para los viajes; mientras su familia buscaba otras maneras de ayudar. “Mi abuela se quedó haciendo tortas” para entregarlas afuera de los hospitales.

Vecinos y vecinas de Iztapalapa

Todo mundo vio y reconoció las imágenes que muestran a los vecinos de Iztapalapa llevando ayuda a la zona de desastre después de la explosión de la pipa en el puente de La Concordia.

Foto: Imagen Noticias.

Con cubetas, garrafones y hasta tierra, la gente de Iztapalapa salió a apagar los autos incendiados por la explosión. Otros más ayudaron en las labores de rescate y otro grupo se dedicó a llevar café y pan para distribuirlo entre los equipos de emergencia.

Perrito rescatado

Todas las vidas importan. En un recorrido por la zona de desastre, la Brigada de Vigilancia Animal encontró y rescató a un perrito —lesionado con su nariz quemada y nervioso— y a una paloma. Ambos fueron llevados a las instalaciones de la brigada, donde recibirían una valoración y tratamiento.

Foto: @adn40

“Tómalo gratis”

De manera paulatina, la gente fue llegando a los distintos hospitales donde las personas heridas fueron trasladadas.

Foto: @CorresponsalsMX

La gente llegó con café, insumos y alimentos para repartirlos —de manera gratuita— con las familias de las personas heridas.

Y desde distintas facultades de la UNAM se organizaron centros de acopio para llevar insumos y alimentos a las zonas de hospitales.

Alicia y Ángeles

Los/las habitantes de CDMX se refieren a ellos como ángeles o héroes. No es para menos —para nada es romantizar una tragedia de tal magnitud cuyo saldo es de al menos 94 personas heridas y 10 fallecidas.

Pero todo mundo vio esta imagen: una mujer caminando con todas sus fuerzas, ya con la ropa desgarrada tras el impacto de la explosión, y un policía que llevaba en sus brazos a una bebé.

Foto: especial.

Se trata de Alicia Matías Teodoro, quien trabaja como checadora de combis en el CETRAM de Santa Marta y que antepuso su vida para salvar a su nieta, de dos años de edad, durante la explosión de la pipa de gas licuado de petróleo.

Y Sergio Ángel Soriano, un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que ayudó a Alicia Matías y a su nieta a salir de la zona cero.

Lo hizo con ayuda de su cuñado, en moto para llevar de inmediato a la bebé a un hospital para después llevar a Alicia.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Ana Daniela Barragán tenía 19 años. Era originaria de Ciudad Altamirano, Guerrero, y estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en Cuautilán.

La familia de Daniela Barragán se enfrentó a distintas dificultades para localizarla después de la explosión en el puente de La Concordia.

Foto: FES Cuautitlán.

Una llamada de un elemento de Protección Civil desde el mismo celular de la estudiante —cuyas pertenencias fueron encontradas en la zona cero— alertó a su familia de que ella estaba entre las personas heridas por la explosión.

Después de eso, la familia de Diana Barragán se encontró con distintas dificultades hasta localizarla en el Hospital Rubén Leñero, donde se llevó a cabo una prueba de ADN para confirmar la identidad de la joven, quien de acuerdo con su familia y pareja había llegado a esta unidad en calidad de “desconocida” y “al parecer ya fallecida”.

Un homenaje en la zona cero

Un día después de la explosión de la pipa de gas LP, alumnos y alumnas del profe Eduardo Noé García Morales acudieron a la zona cero para dejar flores y una foto suya.

Un homenaje que trascendió a nivel nacional y que en la EPO 327 (Escuela Preparatoria Oficial) continuó.

Foto: @El_Universal_Mx

Eduardo Noé García fue profesor de Inglés, Matemáticas, Computación, Activación Física y Artísticas, también fundador de la EPO 317 y maestro en la secundaria técnica 53 de Iztapalapa.

La labor de los equipos de rescate

Sabemos que esa es su labor, pero no está de más reconocer la dedicación y el valor para desempeñarla. Equipos de Protección Civil de CDMX, del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Mexicana y Policía de CDMX respondieron de inmediato tras la explosión de la pipa, teniendo como prioridad salvar vidas.

Explosión en Iztapalapa

Estas son algunas de las historias de solidaridad y otras detrás de la tragedia en la explosión en Iztapalapa, donde al menos 94 personas resultaron heridas y 10 fallecidas.

Todas las historias convergen también en una zona importantísima para CDMX porque se trata de los límites de la ciudad con Edomex —a través de Iztapalapa y Chalco— que a su vez son conectadas por el Metro, las nuevas líneas del Trolebús y la RTP y por donde diario transitan cientos de personas, algunas de las cuales han visto en el apoyo ciudadano la expresión más sincera de solidaridad ante las preguntas sobre el trabajo de las autoridades y empresas gaseras para prevenir este tipo de tragedias.