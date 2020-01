Explota el Popocatépetl y deja una columna de cenizas de 3 km

Ya, mejor, llévanos diosito… porque con noticias tan trepidantes se nos van a acabar los bolillos. Ahora el bajón de azúcar corre por cuenta del Popocatépetl.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CENAPRED), el Popocatépetl presentó actividad esta mañana. A las 6:33 am, para ser exactos.

Además de la vistosa explosión, el volcán emitió una columna “con contenido de ceniza moderada”, la cual presentó una altura de 3 kilómetros de altura.

Pese a la actividad que esta mañana presentó el Popocatépetl, la alerta del volcán se continúa situando en “Amarillo Fase 2”. No obstante, se pide a la población no ir a checar de cerquitas la condición del volcán o cualquier otro asunto… y mejor mantenerse a la distancia. No vaya a ser.

Así se registró la fuerte explosión en el #Popocatépetl ésta mañana. La columna de ceniza ya supera los 4 km sobre el nivel del cráter. pic.twitter.com/UkV2A8DsVH — Paralelo19🌐 (@Paralelo19MX_) January 9, 2020

Cuando el semáforo del volcán se encuentra en “Amarillo”, significa que la población debe de estar atenta a las indicaciones de las autoridades. Se aconseja tener a la mano documentos importantes (títulos de propiedad, actas de nacimiento, matrimonio o cartillas) y verificar que no haya fugas en servicios de agua y gas.

En el caso de la “Fase 2” de este color de semáforo, indica que hay emisión de ceniza en áreas cercanas, lo cual puede ocasionar lodo y escombros. Por ello, se recomienda cubrir ventanas, barrer los restos que se perciban y tapar los depósitos de agua que estén al exterior.