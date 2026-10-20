El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dejará las montañas de Chiapas para viajar en diciembre de este año a la capital del país y reunirse con familias buscadoras de personas desaparecidas.

Lo que necesitas saber: Cerca de mil 500 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional viajarán hacia CDMX durante la madrugada del domingo 29 de noviembre.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dejará las montañas de Chiapas para visitar CDMX en diciembre de 2026 y tener un encuentro con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

EZLN se reunirá con madres buscadoras en CDMX

Lo dicho. Una vez más, el EZLN dejará las montañas de Chiapas para viajar en diciembre de este año a la capital del país y reunirse con familias buscadoras de personas desaparecidas.

Cerca de mil 500 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional viajarán hacia CDMX durante la madrugada del domingo 29 de noviembre y se espera que participen 670 organizaciones, pueblos y comunidades.

La idea es que, a partir de su llegada a las inmediaciones de la Casa de los Pueblos realicen actividades hasta el domingo 10 de enero de 2027. Y sí, esto significa que el 1 de enero conmemorarán en la CDMX el 33 aniversario del movimiento.

Simpatizantes del EZLN / Foto: Facebook/Congresonacionalindigenamexico

Un abrazo de solidaridad: ¿Qué actividades tendrán en la CDMX?

La idea de esta reunión es agradecer y reconocer la labor de las personas que dedican su vida a la búsqueda de personas. Además de visibilizar las denuncias y que es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las familias (como advirtieron expertos de la ONU).

De hecho, a diferencia de otras movilizaciones, su agenda para finales de año estará enfocada exclusivamente en las familias de personas desaparecidas. Así que su itinerario de actividades se ajustará a lo que soliciten las buscadoras.

Y por si tenías la duda, la comandancia del EZLN ya aclaró que evitarán confrontaciones y bloqueos viales. Además de la utilización del Zócalo hasta enero, una vez terminen los eventos oficiales por las festividades.

Foto: José Núñez-Cuartoscuro.

Concierto a beneficio de la ‘Gira por la Vida’

El encuentro entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y colectivos de madres y familias buscadoras en México sigue sumando más actividades de apoyo.

Grandes artistas como lo son Caifanes, Ely Guerra, Meme Del Real y más darán un concierto en el Teatro Metropólitan en beneficio a la organización ‘Gira por la Vida’.

El concierto se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre y el dinero que se recaude se destinará al apoyo de colectivos y contingentes. Si te late la idea de apoyar, podrás adquirir los boletos a partir del viernes 23 de octubre en Ticketmaster.

Puedes leer más a detalle toda la info de este show que se suma a la causa (solo da clic aquí).

Foto: Especial

¿Cómo sumarte al apoyo de este encuentro?

Asistir al concierto no es la única forma en que puedes contribuir al encuentro. En la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” se encuentran realizando acopio de víveres no perecederos, cobijas y material de salud.

Para el registro y redes de apoyo, puedes hacerlo a través del correo dondeestan@frayba.org.mx y, si tienes alguna propuesta de actividad durante el encuentro, manda un mensaje a encuentrocdmx26@gmail.com.

Aunque si se te facilita más apoyar de manera económica, puedes hacerlo mediante una donación; aquí el enlace de la info.