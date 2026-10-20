Caifanes, Ely Guerra, Meme Del Real, Kevin Kaarl, Vivir Quintana y otros artistas darán un concierto en el Teatro Metropólitan el 18 de noviembre. El evento, conocido como 'Concierto por un abrazo', tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a madres y familias buscadoras, así como a contingentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que puedan reunirse en la Ciudad de México en el marco de la movilización 'Gira por la Vida'.

Lo que necesitas saber: El evento, bajo el nombre de 'Concierto por un abrazo', tendrá lugar a mediados de noviembre próximo.

Luego de diversas especulaciones, es oficial: Caifanes, Ely Guerra, Meme Del Real y más artistas darán un concierto en el Teatro Metropólitan apoyo a colectivos de madres y familias buscadoras en México.

Todo se realiza en el marco de la Gira por la Vida, una movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que busca tener un encuentro solidario con aquellas personas que siguen buscando a sus desaparecidos.

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Caifanes.

Fecha del concierto de Caifanes y más en el Teatro Metropólitan

Desde hace unos días, circuló la información de un evento donde se reuniría Caifanes junto a otros artistas como apoyo a esta movilización del EZLN. Sin embargo, no había más información sobre cuándo, dónde y cómo ocurriría.

Ahora, podemos confirmar que llevará por nombre Concierto por un abrazo, se realizará el 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan y en él participaran Caifanes, Ely Guerra, Meme Del Real, Kevin Kaarl, Vivir Quintana y un contingente jaranero, esto de acuerdo con los carteles oficiales del evento.

Foto: Especial

Cartel oficial del evento. Foto: Especial.

Información sobre los boletos

Algunos medios mencionaban que sería un evento gratuito, pero los organizadores revelaron que no será así. Podrás adquirir los boletos a partir del viernes 23 de octubre en Ticketmaster. Actualizaremos esta información con los precios próximamente.

Por otro lado, cabe destacar que el dinero que se recaude del concierto de Caifanes, Ely Guerra y más en el Teatro Metropólitan, se destinará al apoyo de los colectivos buscadores y los contingentes del EZLN para que se reúnan.

“En este esfuerzo colectivo nadie cobra… el dinero que se recaude será donado a los comités de organización de la Gira por la Vida”, se lee en un comunicado.

EZLN se reunirá con madres buscadoras

Más allá del concierto de Caifanes y compañía… desde hace varios días, el EZLN reveló los planes de esta movilización conocida como Gira por la Vida y uno de sus principales objetivos es reunirse con los colectivos de madres buscadoras.

Como informamos previamente, más de mil 500 miembros del Ejército Zapatista viajarán desde Chiapas hacia la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre para realizar diversas actividades en solidaridad con las personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos.

Marcha Nacional de Madres Buscadoras // Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Se prevé que la movilización tenga lugar hasta el 10 de enero del 2027. Durante la estancia en la CDMX, el EZLN también conmemorará el 33 aniversario del inicio de su movimiento.