Lo que necesitas saber: El sarampión se ha convertido en un problema global: La OMS ya retiró el certificado de país libre de la enfermedad a España y Reino Unidos. México está en vías de...

El sarampión llegó a la máxima casa de estudios… o eso parece. Este 28 de enero, Facultad de Medicina de la UNAM informa al respetable que se detectó un caso de la enfermedad dentro de sus aulas.

De acuerdo con el comunicado publicado en las redes de la Facultad de Medicina de la UNAM, aún se está a la espera de los resultados que llevarán a confirmar que un alumno de la institución resultó contagiado de sarampión.

“Desde el inicio del brote de sarampión en México, y ase manera previa durante todo el año 2025, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad”, señala la institución… lo cual no la salva de contagios.

Campaña de vacunación en Puebla / Imagen: @SaludGobPue

En el comunicado, se avisa que, aun cuando no se sabe si el caso de sarampión es positivo, de una vez se implementarán las medidas epidemiológicas pertinentes. Todo “conforme a los lineamientos vigentes”.

México a punto de perder certificado de país libre de sarampión

Desde inicios de 2025 se dieron a conocer los primeros casos de sarampión en México y, hasta la fecha no se han podido detener. De hecho, el pasado 19 de enero de 2026 se informó de un primer caso en Puebla… lo cual hace oficial que la enfermedad ya se propagó a todo el país.

Medidas preventivas contra el sarampión / Imagen: @Gob_Puebla ·

Por lo anterior, México está en riesgo de perder el certificado de país libre de sarampión, el cual otorga la Organización de la Salud (OMS)…

Pinc$%&/()e 4T, dirán algunos (y no sin pocas razones). Sin embargo, el problema no es exclusivo de México. De acuerdo con El País, la OMS retiró el mencionado certificado a España, lo mismo para Reino Unido y Austria. Se trata de una ola global.