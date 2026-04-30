Lo que necesitas saber: Luego de las acusaciones de EU en contra de Rubén Rocha, muchas figuras políticas ya salieron a dar su opinión respecto al caso.

Luego de que la Fiscalía de EU acusara de presuntos vínculos en el narcotráfico a Rubén Rocha y a nueve funcionarios más, se detonó una gran ola de reacciones, desde críticas de la oposición y deslindes de morenistas.

Los señalamientos en contra del gobernador de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, han puesto al estado en el centro del debate.

Conferencia de Rubén Rocha // Facebook:Gobierno del Estado de Sinaloa (captura de pantalla)

¿Quién dijo qué?

Jorge Álvarez Máynez

El excandidato a la presidencia de la república, por medio de sus redes sociales, pidió al gobierno de la 4T que se deslindara de Rubén Rocha y permitir que sea investigado.

Además, señaló que Rocha “no debe seguir siendo gobernador”.

Paloma Sánchez

Por su parte, las declaraciones de la senadora Paloma Sánchez fue señalar al gobernador de Sinaloa ya “de manera oficial” que es un “narcogobernador”.

Pero eso no es todo, también señala que no solo basta con tener un “narcogobernador” y estar en una “narcoguerra”, sino que el gobierno de Morena lo va a proteger aún más y que no “pasará nada”.

Lilly Téllez

Ya que andamos en el Senado, toca el turno de hablar de la senadora Lilly Téllez, quien también se ha manifestado en redes y consideró que las acusaciones en contra de Rocha hacen que sea “un gran día para México”.

Y lamenta que la justicia tenga que venir del extranjero y no se haya hecho en México. El siguiente post es uno de tantos que ha publicado en sus redes respecto al caso.

‘Alito’ Moreno

El dirigente del PRI también ya hizo presencia en redes sociales en cuanto a las acusaciones de EU en contra de Rocha y del senador Enrique Inzunza y señala que ellos dos no llegaron solos, “llegaron respaldados por el gobierno de Morena”.

Por otro lado, también lanzó un comunicado en las cuentas del PRI en donde exige la renuncia de Rocha de manera inmediata para que las familias de los sinaloenses puedan recuperar la tranquilidad.

“No vamos a proteger a nadie”: Claudia Sheinbaum

La mañanera del 30 de abril, Sheinbaum mencionó que no se va a proteger a nadie y que van a actuar conforme le corresponde a cada institución, a ella como presidenta, la fiscalía y a los jueces.

Y que tienen que existir las suficientes pruebas.