Lo que necesitas saber: La nieta de Alicia Matías Teodoro, Jazlyn Azulet de apenas 2 añitos, sigue internada en terapia intensiva.

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta del fuego con su propio cuerpo durante la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, lamentablemente falleció.

La Secretaría de Salud ya se había equivocado al incluir al nombre de Alicia en la lista de personas fallecidas del jueves 11 de septiembre. Sin embargo, está vez Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, fue la encargada de confirmar la triste noticia.

Alicia Matías Teodoro, su nieta y el oficial Sergio Soriano / Imagen @MrT0uchemx

Se confirma fallecimiento de Alicia Matías Teodoro

Entre tanta desgracia y muerte que dejó la explosión en el Puente de la Concordia, conocimos la historia de Alicia Matías Teodoro. Una mujer que conmovió a los mexicanos con su sacrificio y amor por su nieta.

Alicia trabajaba como checadora de combis en la CETRAM de Santa Marta. Solía llevar al trabajo a su pequeña nieta Jazlyn Azulet, para cuidarla. Sin embargo, su vida cambió completamente el miércoles 10 de septiembre.

Quedó atrapada en el fuego tras la explosión de la pipa con su nieta en brazos. Probablemente Alicia sabía que ella no saldría con vida y lo único que buscó salvar a su nieta. La cubrió del fuego sin importar que el 90% de su cuerpo sufrió quemaduras graves de las que ya no pudo recuperarse.

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame“. Escribió Clara Brugada.

Alicia salió del fuego con su nieta en brazos, con la poca fuerza que quedaba pidió ayuda, no para ella, para Jazlyn Azulet de apenas 2 añitos. El oficial Sergio Soriano la ayudó y junto con un motociclista las llevaron al hospital, primero a la niña y después a ella.

Su historia quedará grabada no solo entre su familia y amigos, también en el resto de mexicanos que se conmovieron por su acto más que heroico, digno del amor que solo las madres pueden tener. Ahora, es turno de las autoridades y la empresa Silza de apoyar a la familia y comprometerse a que un accidente así no volverá a ocurrir por respeto a las personas que perdieron la vida por una serie de negligencias que se pudieron evitar.