Héroes en la explosión de Iztapalapa: Ángel, el policía que salvó a una bebé junto a Alicia Matías

Lo que necesitas saber: Si bien el policía Sergio Ángel Soriano no se considera un héroe, la ciudadanía lo reconoce por salvar la vida de una niña junto con su abuelita Alicia Matías en la explosión en Iztapalapa.

Poco después de la explosión en Iztapalapa —y de que los videos y las imágenes de la tragedia se volvieran virales—, muchísima gente en redes intentó contactar con la familia de una mujer que llevaba en sus brazos a una pequeña, escapando a paso lento de la tragedia. Se trató de Alicia Matías Teodoro.

Una abuelita considerada un ángel al lado de otro: el oficial de la PBI (Policía Bancaria e Industrial) Sergio Ángel Soriano, quien ayudó a Alicia y a su nieta a salir de la zona cero y llegar a un hospital.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Ángel, el policía que salvó a una bebé junto a Alicia Matías

Conforme pasa el tiempo, la ciudadanía también ha estado pendiente del estado de salud de Alicia Matías Teodoro, quien de acuerdo con su hermana está delicada pero estable.

Foto: especial.

La historia de Alicia Matías Teodoro se ha contado en distintos medios de comunicación y aquí en Sopitas.com compartimos cómo fue que Alicia y Ángel se encontraron para salvar la vida de Jazlyn Azulet.

Sergio Ángel Soriano

Lo más probable es que algunos no recuerden muy bien esta historia porque han pasado muchos años: un policía de CDMX, en una muestra clara de honestidad y compromiso con su trabajo, regresó a su dueña una bolsa perdida en una sucursal en 2015.

La bolsa en cuestión contenía 42 mil 572 pesos y esta cantidad regresó a manos de su dueña gracias a un policía que realizaba un rondín en esta tienda departamental.

Foto: Azteca Noticias

El policía protagonista de esta historia era Sergio Ángel Soriano, el mismo que ayudó a Alicia Matías a salir de la zona cero y rescatar a su nieta de dos años de edad, Jazlyn Azulet.

Alicia Matías

Alicia es checadora de combis en el CETRAM de Santa Marta. Sus vecinos cuentan que solía llevar a su nieta a su trabajo y el 10 de septiembre de 2025 no fue la excepción.

Alicia Matías y su nieta fueron parte del gran número de personas, al menos 94, afectadas por la explosión en el puente de La Concordia en Iztapalapa.

Foto: @arturosalazari

Y su historia se conoció a nivel nacional por un par de imágenes que captaron a Alicia Matías saliendo de la zona cero —con la ropa desgarrada por el impacto de la explosión cuyas llamas alcanzaron los 30 metros de altura— llevando en sus brazos a una niña.

También la imagen del policía que ayudó a Alicia y su nieta, llevándola en sus brazos.

Alicia y Ángel

Entrevistado por El Universal, el policía de la PBI de CDMX Sergio Ángel Soriano contó que llevaba apenas 6 días trabajando en el CETRAM de Santa Marta, apenas le habían asignado esta zona. Y que en ese breve tiempo pudo conocer, aunque sea de lejos, a Alicia Matías.

Aquel 10 de septiembre, los caminos de Alicia y Ángel se juntaron para poder salvar la vida de Jazlyn Azulet.

“En ese momento no lo pensé, pero sí me dolió cuando la sostuve y vi que era una bebé porque yo también tengo una bebé chiquita, fue muy duro, te pega, por muy duro que seas, ver una niña en esa situación te pega y la impresión de ver a la abuelita así, quemada, te pega más”, contó Ángel a El Universal.

Foto: Imagen Noticias.

Si bien Ángel conoció a la distancia a Alicia, en el momento de rescate no pudo identificarla, no sabía quién era por la magnitud del impacto que la explosión produjo en el cuerpo de Matías —a quien reportaron con quemaduras en el 90% de su cuerpo, después de cubrir a su nieta para que las llamas no la alcanzaran.

Ángel Soriano relató que ayudó a Alicia a salir de la zona cero del puente de La Concordia.

Primero, con la niña en brazos, pidió el apoyo de uno de sus cuñados que llegó en moto a ayudar. De esa manera llevaron a Jazlyn para después regresar por Alicia, a quien también ayudó a trasladarla al Hospital 53 en medio del caos.

“Quiero agradecer a la gente que me apoyó”

Sergio Ángel Soriano no se considera un héroe y prefiere reconocer y agradecer la ayuda de vecinos y comerciantes que se lanzaron a auxiliar en las labores de emergencia.

Aquí sus palabras: “Yo quisiera agradecer a la gente que me apoyó, yo los vi, escarbaban en la tierra con sus manos, y aunque la pipa seguía prendida, le echaron ganas, arriesgaron su vida”.

Sergio Ángel tiene 18 años de trayectoria como policía de CDMX. Alicia Matías Teodoro sigue hospitalizada —en medio de un lamentable error por parte de la Secretaría de Salud de Ciudad de México que había colocado a la vecina de Iztapalapa en la lista de las personas fallecidas, cosa que su familia corrigió de inmediato.

Hasta el 12 de septiembre, la Secretaría de Salud de CDMX ha confirmado el fallecimiento de al menos 10 personas y 94 heridos en una tragedia sobre la que pesan las preguntas sobre los protocolos de prevención hacia las autoridades y gaseras.