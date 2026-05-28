Lo que necesitas saber: Todo esto trabajará en conjunto con más de mil 800 cámaras de vigilancia y 20 cuadrantes que permitirán responder más rápido ante emergencias.

A tan solo días del Mundial 2026, la jefa de Gobierno Clara Brugada dio una conferencia de prensa la mañana del 27 de mayo para anunciar una nueva estrategia policial en el Centro Histórico de la CDMX, ¿por?

Esta nueva estrategia, llamada Unidad de Protección Ciudadana, funcionará como un mando especial para coordinar la vigilancia y la atención especializada en esta zona de la capital.

Nueva estrategia de Seguridad en el Centro Histórico de CDMX, ¿dónde?

En el Zócalo, Tepito, Bellas Artes, Lagunilla, Alameda Central y zonas cercanas del Centro Histórico.

Además, habrá alrededor de 686 policías desplegados estratégicamente y aproximadamente 45 patrullas que realizarán recorridos permanentes en calles principales, zonas comerciales y áreas turísticas.

Los elementos contarán con un uniforme especial para poder ser identificados con mayor rapidez.

Y, ¿por qué?

Todo esto trabajará en conjunto con más de mil 800 cámaras de vigilancia y 20 cuadrantes que permitirán responder más rápido ante emergencias, robos o reportes ciudadanos.

Foto: @PabloVazC

También explicó que el objetivo es mejorar la respuesta ante delitos, reforzar la presencia policiaca y atender las zonas más concurridas de la ciudad.

Ahora solo queda esperar para ver si con esta nueva estrategia logran mejorar la seguridad en el Centro Histórico, justo antes de que la ciudad reciba a miles de visitantes por el Mundial 2026.