No lo supera: Calderón critica al TEPJF por negar registro a México Libre y no a Salgado Macedonio

Tal como se esperaba, la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto al caso de Félix Salgado Macedonio, trajo muchas reacciones a favor y en contra. Y si nos ponemos a hablar de las segundas, naturalmente debemos mencionar a Felipe Calderón, quien hasta se puso a recordar a México Libre para criticar la decisión.

La decisión del Tribunal Electoral que no le gustó a Felipe Calderón

Vamos a contextualizarnos un poquito… La noche de este viernes 9 de abril, el TEPJF resolvió devolver el caso de Félix Salgado Macedonio al INE, pues consideró “excesivo” quitarle la candidatura solamente por no reportar gastos de precampaña.

Ahora, el INE tiene 48 horas (bueno, ya no tantas porque eso fue desde el viernes en la noche) para volver a determinar si le quita o no la candidatura a Salgado Macedonio, pero ahora con la presión de que el Tribunal Electoral no considera que eso de no reportar sus gastos de precampaña sea para tanto.

Pero bueno, volviendo a la reacción de Felipe Calderón, pasa que la decisión tomada por el Tribunal le provocó un poquito de nostalgia y le hizo recordar aquel proyecto llamado México Libre. Que si tú tampoco lo recuerdas ya, pues era nada menos que la organización que él y Margarita Zavala pretendían convertir en partido político, pero las autoridades electorales les negaron el registro.

Todavía no supera que le hayan negado el registro a México Libre

Y pues claro, cuando Felipe Calderón se enteró de que el Tribunal Electoral devolvió el caso de Salgado Macedonio para que le den otra checadita, no dudó en mostrar su descontento recordando que a México Libre le negaron el registro como partido a pesar de presentar gastos y toda la cosa. En pocas palabras, Calderón aplicó el “¡Aaahhh! ¿Por qué a él sí y a mí no?”.

“El TEPJF prácticamente le da la candidatura a Félix Salgado al resolver que es ‘excesivo’ quitar la candidatura a quien no rinde cuentas. Pero a México libre y a sus casi 300 mil ciudadanos que lo integran, que sí presentaron informes, les negó el registro“, escribió el expresidente Felipe Calderón en Twitter.

México Libre fue uno de varios proyectos que pretendían convertirse en partidos políticos el pasado 2020, pero el INE rechazó la solicitud de Felipe Calderón y Margarita Zavala para ello. Fue entonces que impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral, pero éste también los bateó.

Pero bueno, la controversia no se dio sólo por el hecho de que las autoridades electorales le negaran el registro a un proyecto notoriamente opositor a AMLO, sino porque (curiosamente) sí le dieron el registro a organizaciones que parecían menos avaladas por la gente y menos contrarias a las ideas de la 4T, como son el Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP).