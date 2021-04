No se rinde: Salgado Macedonio arma caravana hacia CDMX para protestar frente al INE

Pues con eso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el caso de Félix Salgado Macedonio debía regresar al Instituto Nacional Electoral (INE) para un nuevo análisis, el hombre decidió que la mejor manera de seguir su lucha es en CDMX y frente a las instalaciones de dicho instituto.

Es por eso que desde el momento en que el Tribunal hizo pública su decisión, Salgado Macedonio anunció a través de sus redes sociales que se lanzaría para la capital en una caravana este fin de semana desde Acapulco, con el objetivo de llegar a las instalaciones del INE antes de que tomen una nueva decisión sobre el retiro de su candidatura.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó devolver al INE nuestro caso para revisión, y en un plazo no mayor a 48 horas, deberá resolver, considerando el derecho universal a votar y ser votado. Este sábado a las 6 am salimos, en compañía de mujeres y hombres libres y valientes, rumbo a CDMX en caravana vehicular pacífica por la democracia, hasta llegar al INE y ahí permaneceremos esperando el resultado“, escribió Salgado Macedonio en su cuenta de Facebook.

Y como lo prometido es deuda para este hombre (o al menos eso dice él como buen político mexicano), pues en punto de las 6 de la mañana de este sábado arrancó dicha caravana. Y al ser el más interesado, Félix Salgado Macedonio partió al frente de ésta a bordo de una combi decorada con un par de cuernos de toro, en honor a su conocido apodo “El Toro sin cerca”.

Llegan el domingo a CDMX

De acuerdo con el itinerario publicado por el propio Salgado Macedonio, la idea es que este sábado pasen por Chilpancingo y lleguen a Iguala por ahí de las seis de la tarde, para pasar la noche en la explanada de ese municipio. Ya mañana volverán a las andadas para irse directito a CDMX donde, dice, permanecerán frente al INE “hasta la victoria”.

Félix Salgado Macedonio ha sido el político más controvertido del actual proceso electoral desde que Morena anunció que él sería su candidato para buscar la gubernatura de Guerrero. Y los motivos ya los conocemos todos: las diferentes denuncias y acusaciones de violación y acoso sexual en su contra.

Pero resulta que el INE le retiró la candidatura por otra cosa, pues supuestamente no reportó sus gastos de precampaña y eso no se vale. El caso pasó entonces al TEPJF y, como dijimos antes, éste resolvió durante la noche del viernes 9 de abril, que el INE debe darle otra revisadita a la decisión de retirarle la candidatura, en un plazo no mayor a 48 horas.

Hagan sus apuestas… ¿devuelve el INE la candidatura a Salgado Macedonio o se mantiene firme en su decisión inicial? Esto es México y no es una exageración decir que todo (neta todo) puede pasar.