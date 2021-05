Ya, como sea: Calderón pide a candidatos del PRI, PAN y PRD a unirse contra Morena

El expresidente Felipe Calderón quiere echarse el 6 de junio otra vez su celebre frase “haiga sido como haiga sido”… ya, como sea, pero quiere ver derrotado a Morena. Por ello, convoca a todos los partidos a echar montón.

Luego de que este fin de semana la candidata del PAN a la candidatura de Guerrero, Irma Lilia Garzón, declinó a favor del abanderado del PRI-PRD, se le prendió el foco a Calderón:

“Lo mismo debieran hacer en otros Estados, los candidatos de PAN, PRI o PRD que van solos y en tercero o cuarto lugar, como Larrazábal en Nuevo León, por ejemplo”, propuso Felipe Calderón en mensaje enviado por medio de su cuenta Twitter.

“Y eso aplica también a quienes van tercero o cuarto en cada distrito electoral, distintos a Partido Morena”, agregó Calderón en evidente posición de “Ya, como sea está chido”, el caso es echarle marabunta a los candidatos de Morena, los cuales –al parecer– aventajan a sus contrincantes en varios de los casos. “Declinar y apoyar a quien pueda derrotar al partido-gobierno”.

Luego de echar su propuesta para darle “cran” a los candidatos de Morena, inició la polémica en redes sociales. Muchos apoyando la moción y otros aconsejándole al expresidente que ya no se las tome con hielo. En el caso del candidato del PAN a Nuevo León, a quien Felipe Calderón hizo referencia en su tuit, éste ya le avisó que con él no cuente.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a declinar”, advirtió Larrazabal. “Hay opiniones de expresidentes a expresidentes; el expresidente Fox hace dos días manifestó su apoyo por mi candidatura, es un presidente que gobernó por el PAN y le entregó al PAN la Presidencia”, señaló el abanderado del PAN en Nuevo León.

A mí no me queda duda de que este 6 de junio vamos a ganar. Larrazabal es la mejor opción para Nuevo León. ¿Qué opinión tengo de las declaraciones del ex Presidente Calderón? Te las comparto en este video. #LarrazabalGobernador

https://t.co/ni1AkIF0yo

— Fernando Larrazabal (@FerLarrazabalNL) May 30, 2021