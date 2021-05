Todos vs la ‘Torita’: Candidata del PAN a la gubernatura de Guerrero declina a favor del PRI-PRD

Evelyn Salgado (o la ‘Torita’, como aparecerá en la boleta electoral) parece estar muy fuerte allá en Guerrero de cara a las próximas elecciones del 6 de junio. Para muestra basta ver lo que hizo una de sus contrincantes, Irma Lilia Garzón Bernal, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado.

Pasa que tal como ha sucedido con muchos candidatos (…tal vez demasiados) en todo el país, Irma Lilia decidió declinar en favor de otro contendiente. La candidata del PAN anunció que “se suma” al proyecto de Mario Moreno Arcos, el abanderado de la alianza PRI-PRD, a sólo una semana de que se celebren las “elecciones más grandes de la historia”.

Y no, eso de que lo hacen para tratar de ganarle a Evelyn Salgado no es cosa nuestra. La candidata del PAN anunció que se rinde declina para “cerrarle el paso a Morena” en Guerrero. Así lo dijo, con todas sus letras, en el cierre de campaña de Mario Moreno, allá en Ometepec:

“Este momento obliga a tomar decisiones, por muy difíciles que estas sean. Yo me despojo de toda ambición personal y me sumo al proyecto de Mario bajo la premisa de cerrar el paso a Morena (…) Quiero alzar la voz y que se escuche bien en todo el país, y se oiga aquí en todo Guerrero: lo digo de frente, me adhiero a Mario Moreno Arcos“, expresó con algo de euforia. “No tengo duda, ¡Mario va a ganar!”.

¡El 6 de junio vamos a ganar! Gracias @irmaliliagarzon por sumarte a este proyecto que representa la voz de miles de guerrerenses que quieren que Guerrero continúe en la ruta de la estabilidad y el desarrollo. #AsíGanaGuerrero#MarioGobernador pic.twitter.com/5wGDereU6l — Mario Moreno Arcos (@Mario_M_Arcos) May 30, 2021

Siempre hay un tuit: Candidata del PAN había dicho que no declinaría por nadie en Guerrero

Lo curioso acá es que, apenas el pasado 11 de mayo, Irma Lilia Garzón publicó un tuit bien firme (lo escribió en mayúsculas y todo), donde afirmaba que no pensaba declinar por nadie, que se mantendría con su candidatura hasta el final… lo que bueno, rápido se le olvidó.

“NO DECLINO POR NADIE. POR LO QUE ME MANTENGO FIRME EN MI CANDIDATURA Y EN LA RUTA DEL ÉXITO. Soy una mujer con compromiso social, con responsabilidad política y con convicciones firmes, porque eso merece Guerrero, ser gobernado con seriedad y no con ocurrencias“, escribió la (todavía en ese entonces) candidata del PAN.

Obviamente la respuesta de la familia Salgado no se dejó esperar. Según informa Milenio, durante el cierre de campaña de Evelyn Salgado, en Chilpancingo, su padre salió a decir que Irma Lilia “ya se estaba tardando” para formar una alianza con el fin de ganarle a su hija. “Son lo mismo: PRIAN-PRD-MC”, dijo.

El próximo domingo se celebran las elecciones, y sólo ese día sabremos si la declinación de la candidata del PAN sirvió o no para ganarle a Evelyn Salgado.