Ora, ora… Félix Salgado Macedonio amenaza con impedir elecciones si no le devuelven la candidatura

Félix Salgado Macedonio no quedó nada contento con la decisión que tomó el INE el pasado jueves, de quitarle su candidatura por asuntos fiscales. Y a tanto llegan sus ganas de ser candidato a la gubernatura de Guerrero, que ya hasta anda dando señales de que podrían impedirse las elecciones del próximo 6 de junio en el estado, si no lo dejan competir por el cargo.

Sucede que Salgado Macedonio se aventó varios eventos en diferentes puntos de Gurrero este viernes, luego de conocer la decisión del INE de quitarle su candidatura, supuestamente porque no se reportaron los gastos de su precampaña. A esto, “El Toro” y Morena respondieron que cómo iban a reportarlos si no hubo gastos, pues dicen que él nunca fue precandidato, únicamente “aspirante” que resultó ganador en la famosa encuesta del partido.

Y es por eso que Salgado Macedonio llamó a sus simpatizantes a movilizarse para protestar contra la determinación del INE, pero también dijo que van a pelear por la vía legal ante el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte de Justicia (si el primero no le devuelve su candidatura). Pero si ninguno de ellos da marcha atrás a la decisión del INE, entonces las cosas podrían ponerse más feas.

Se impedirían las elecciones del 6 de junio si no le regresan la candidatura

Salgado Macedonio dijo en en un evento público desde Coyuca de Benítez, que si ningún organismo le devuelve la candidatura, de plano Morena no presentará candidato para las elecciones a Gobernador del próximo 6 de junio.

Ahh pero no creas que eso significará que el PRI, el PAN u otros tendrán más chance de ganar, por ahi no va la cosa. Aseguró que eso significará que no van a permitir que haya elecciones en el estado.

“Voy a ser el gobernador de Guerrero, ahora, si el INE y el TRIFE dicen que yo no voy a ser el candidato, entonces Morena se queda sin candidato a gobernador. ¿Y qué pasa? Que el mensaje que nos están mandando es que el 6 de junio, no va a ver elecciones en Guerrero (…) se los digo de una vez“, declaró.

Congreso de Guerrero apoyaría a Salgado Macedonio

Para tal afirmación, Salgado Macedonio aseguró que cuenta con el respaldo del Congreso de Guerrero, pues señaló que sería éste el que impida las elecciones en el estado el próximo 6 de junio, y nombrará a un gobernador interino mientras convoca a nuevas elecciones dentro de seis meses.

“Se los decimos de una vez, no va a ver elecciones en Guerrero, y luego, en el Congreso van a nombrar a un gobernador interino, y ese gobernador interino va a convocar a nuevas elecciones en un término de seis meses, ¡y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero!”, aseguró ante la alegría de la gente que lo fue a ver.

Más adelante, el consentido de AMLO Salgado Macedonio mencionó que a pesar de la “guerra sucia”, sigue arriba en la preferencia de la gente de Guerrero, y también dijo que los opositores no dejan de buscarle cosas para desprestigiarlo pero que nomás no les sale, porque a ellos no les gusta “caer en la provocación”.

Así que no, la historia alrededor de la candidatura de este señor en Guerrero no ha terminado… va pa’ largo el asunto.