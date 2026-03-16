No podía saberse: FGR admite contaminación de pruebas en cabañas tras operativo contra el Mencho

Lo que necesitas saber:

La FGR no puede determinar si los objetos, indicios o evidencias públicamente señaladas y halladas en ese sitio originalmente... estaban allí.

Expertos en Seguridad ya lo habían señalado: ¿Cómo era posible que hubiera recorridos en la zona donde se llevó a cabo el operativo contra el Mencho sin ningún tipo de control por parte de las autoridades para evitar la contaminación. de evidencias? Corte a: la FGR admitió que, en efecto, hubo irregularidades.

Y por esta razón abrirá una carpeta de investigación para saber lo evidente: si “algún servidor público” cometió alguna irregularidad por no resguardar la zona de cabañas donde se llevó a cabo el operativo contra Nemesio Rubén Oseguera.

Confirman muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG
Foto: dea.gov.

FGR admite contaminación de pruebas tras operativo contra el Mencho

La Fiscalía General de la República publicó toda la información en pleno puente del 16 de marzo, explicando que las autoridades no custodiaron correctamente la zona de cabañas en Tapalpa, Jalisco.

“El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, señaló la FGR para explicar que durante el operativo no había condiciones para asegurar en corto los inmuebles, sino hasta que todo pasó y obtuvo una orden de cateo.

Caída del Mencho habría sido por su pareja
Foto: Secretaría de Defensa.

Sin embargo, antes, hubo quienes entraron a la zona de cabañas, provocando la alteración y contaminación de “la escena”.

¿Eso qué quiere decir?

Que la FGR entonces no puede determinar si los objetos, indicios o evidencias públicamente señaladas y halladas en ese sitio originalmente… estaban allí.

O sea, no puede determinar qué pudo haber sido sembrado y qué corresponde al sitio.

Eso no es todo porque la FGR señaló que tampoco es posible determinar si los objetos encontrados fueron preservados mediante los protocolos legales y periciales. Y esta incertidumbre rompe con la cadena de custodia de las pruebas.

No podía saberse: FGR admite contaminación de pruebas en cabañas tras operativo contra el Mencho
Foto: @FGRMexico

Aquí pueden checar el comunicado completo de la FGR, mientras la Fiscalía intenta resolver un caso que pudo ser evitable.

 

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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