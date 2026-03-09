Lo que necesitas saber: Un contratista relacionado con el poder político de Tabasco y dentro de la cartera de contratos con Pemex salió a relucir después de que se viralizó una ostentosa fiesta de 15 en Tabasco.

¿Cosas que sólo pasan en México? Chance. Una ostentosa fiesta viral de 15 años —que contó con la presentación del mismísimo J Balvin y Galilea Montijo, entre influencers y artistas— terminó destapando quién estaría detrás.

Puso a investigar a periodistas y la banda tuitera cómo era posible armar una fiesta de tal magnitud —de acuerdo con estimaciones citadas por La Jornada y Proceso pudo costar al menos 40 millones de pesos— y lo que encontraron fue a un contratista relacionado con el poder político de Tabasco y dentro de la cartera de contratos con Pemex.

Foto: GIFER

La fiesta viral de 15 años en Tabasco

Pueeees, el fin de semana se hizo viral una serie de videos de una fiesta de lujo allá en Villahermosa, Tabasco, con temática inspirada en Nueva York.

La cosa es que llamó mucho la atención porque contó con la participación de artistas internacionales y nacionales, así como la infraestructura montada para armar la fiesta y la manera de llevarla a cabo con una especie de alfombra roja.

Esta fiesta viral no se quedó en la anécdota y, como les contamos, periodistas y medios nacionales encontraron que la persona detrás de este regalazo era un contratista de Pemex.

Foto: @emeequis

Se trata del empresario Juan Carlos Guerrero, quien junto con el exdiputado del ya desaparecido PRD y exalcalde de Comacalco Héctor Peralta Grappin y otros, compró las acciones de la empresa Petroservicios Integrales México SA de CV.

Y después de su integración, en 2019 logró un contrato en conjunto con otras compañías con Pemex por 1,997,742,396.28 pesos, de acuerdo con el columnista Antonio Carrera —acá pueden leer el texto de la investigación en La Chispa.

Luego, en 2023, Petroservicios Integrales México ganó otro contrato por más de 104 millones 486 mil dólares.

Captura de pantalla @emeequis

La Jornada, por otra parte, señala que Guerrero formó parte del Instituto Tecnológico de Comacalco en los años en que se detectaron desvíos de recursos por casi 168 millones o lo que conocimos como la Estafa Maestra.

Así toda la info que se compartió después de una nada sencilla fiesta de 15 años y que llevó a preguntarse sobre los posibles beneficios entre empresas y el poder político.