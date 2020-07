Fiscalía de EU pide descartar libertad bajo fianza para César Duarte

Aunque un buen tiempo estuvo huyendo de la justicia y hasta se peló a Estados Unidos para evadir a las autoridades de Chihuahua… se prevé que César Duarte pida libertad bajo fianza, asegurando que no se va a fugar. Así que, por aquello de las cochinas dudas, la Fiscalía de Estados Unidos va tomando precauciones.

La audiencia en la que César Duarte solicite libertad bajo fianza a la Corte de Miami se llevará a cabo este jueves 30 de julio. Sin embargo, para que la jueza Lauren F. Louis –la cual que atenderá ese pedido– no le batalle mucho, el fiscal de Estados Unidos, Jason Wu, le mandó una moción en la que le pide nomás tome en consideración que el susodicho es incapaz de demostrar que no hay riesgo de fuga o que no representa un peligro para la comunidad, en caso de obtener su libertad provisional.

“El fugitivo (…) no puede superar la fuerte presunción contra la fianza en casos de extradición internacional”, señaló el fiscal Wu en la moción de 27 páginas que deberá ser valorizada por la jueza Louis. Según indica Proceso, ésta no tendrá mucho que pensar, ya que para la Fiscalía el indicativo de riesgo de fuga es suficiente para negarle la libertad bajo fianza a César Duarte.

Defensa de César Duarte hasta ahora no ha solicitado nada

Hay que recordar que César Duarte es solicitado por la justicia de México para que responda a los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos para campañas electorales… y desde hace un par de años era requerido por la justicia en Chihuahua. Sin embargo, por una u otra razón nunca se concretizó su detención, la cual fue requerida en diversas ocasiones: el exgobernador tiene un total de 21 órdenes de aprehensión.

Fue hasta apenas el pasado 8 de julio que César Duarte fue detenido en Miami, Florida. Días después tuvo su primera audiencia ante la jueza Louis, la cual se encargó de informarle de los cargos que hay en su contra.

De acuerdo con Infobae, hasta el momento la defensa de César Duarte no ha presentado una solicitud de libertad bajo fianza, así como tampoco algún otro tipo de moción… no porque no vaya a presentarlas, sino porque pidió tiempo para reunir información.