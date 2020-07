Florida rompe récord con más de 15 mil casos de coronavirus en un sólo día

Entre las protestas de activistas anticubrebocas, la reapertura de Walt Disney World en Orlando y la exigencia de los restauranteros para reabrir sus locales; Florida registró en un día más de 15 mil 300 casos de coronavirus —considerado un récord a nivel nacional desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos.

Por esta razón, Florida ha sido señalado como el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos, pues la cifra dada a conocer el domingo 12 de julio superó a California —estado que registró 11 mil 694 casos diarios— y Nueva York, donde el pasado 10 de abril se registraron 12 mil 847 casos.

Anti-mask activists protested over the weekend in Florida, which reported a record increase of more than 15,000 new cases of COVID-19 in 24 hours on Sunday https://t.co/Ma408N6K7T pic.twitter.com/EEWbomqmZJ

— Reuters (@Reuters) July 13, 2020